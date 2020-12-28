草莓乾變化石！全黑還冒詭異白點 網傻眼：根本「發霉乾」

網購有時會遇到與實品不符的情形，一名網友日前在拍賣網站上購買草莓乾，想不到收到實品竟變成「草莓石頭」，只見草莓乾變成黑色，上面還有不知名白點，其他網友直言「這是貓屎吧？」、「根本發霉乾！」

有網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，日前在某購物網站購買草莓乾，打開一看滿臉問號，只見草莓變成黑色，上面還有不知名白點，看了讓人完全沒有食慾，他直呼「還我草莓乾！」他說，事後還特地去看賣家商品圖片，確定是賣草莓乾，但商品與照片不符，他最後也沒有拆開包裝。

其他網友則留言「狗屎裹白芝麻」、「這是發霉乾吧」、「好像貓屎」、「柿子有柿霜，草莓有霉霜」、「麝香草莓」、「有老菜脯，當然有老草莓」、「木乃伊草莓」、「廠商忘記用色素了」、「有粉刺的老鼻子」、「絕對是乾燥劑效果太好」、「是草莓化石耶」。