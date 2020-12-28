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店家裝潢太前衛？情侶逛飾品他語出驚人：在選塔位？

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友表示，飾品店的裝潢與靈骨塔類似。圖／取自Dcard
有網友表示，飾品店的裝潢與靈骨塔類似。圖／取自Dcard

為吸引消費者目光，各種商家的裝潢都越來越標新立異，不過飾品店的裝潢竟與「靈骨塔」極度相似！一名大學生表示，日前到某家飾品店逛家時，聽見隔壁男生跟女朋友說，「現在是在選塔位嗎？」讓他驚覺真的很像而笑翻。

有網友在論壇「Dcard發文表示，近日與朋友到一家飾品店逛街，該店是以多座木櫃陳列商品，櫃子分為一格一格，一一擺設販售的飾品，方便消費者挑選。

正當他在逛街時，突然聽到一旁的情侶在聊天，女生認真地挑選飾品時，男生竟說「現在是在選塔位嗎？」讓他驚覺店裡擺設真的與靈骨塔相當類似，他還附上靈骨塔照片，同樣也是一格一格，相似程度極高。他直呼，「逛了那麼多次從來沒有把它跟塔位聯想在一起」。

其他網友則留言「還蠻像的」、「塔爆」、「叫我以後怎麼逛得下去」，還有人說「我第一次去的時候就直接在某格前面，突然開始哭喊我情敵的名字，男友整個笑瘋」。另外也有人說「去韓國的汗蒸幕發現那裡的置物櫃更像」、「故宮的置物櫃才是真的在選塔位」。

Dcard 大學生

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