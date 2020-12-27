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約妹子衝耶誕城請吃黑白切 他邀做「這件事」慘遭放生！
新北市一名男網友日前約了一名心儀的女生去逛耶誕城，還帶對方去吃自己最愛的小吃攤，吃飽後男網友提議到超商打手遊，沒想到女方竟當場走人，讓他不禁納悶「第一次約會吃這個錯了嗎？」
原PO在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，他鼓起勇氣邀約一名輕熟妹子去耶誕城，並向對方提出「開車來我家載我，我請吃晚餐」的想法，一路上約會氣氛都不錯，原PO還帶女方去吃自己最愛的小吃攤，點了整桌的黑白切。
兩人吃飽後，原PO表示想去超商打個手遊消化一下，沒想到女方竟說「 還有事，先走了」，讓原PO崩潰直呼「真的很問號，我哪裡錯了？三重到耶誕城，油錢頂多100塊，這頓我花了300多塊耶，耶誕城都還沒去就被放生了，第一次約會吃這個錯了嗎？」
貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「難怪你會單身」、「手遊重要還是妹子重要」、「約女生出去，沒行程還帶去打手遊，果真憑實力單身」、「去約會打什麼手遊，有夠不尊重」、「吃什麼其次，重點是都在約會打什麼手遊，沒救」、「我覺得這是看人的，若你帥到不行，吃碗魯肉飯都行」。
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