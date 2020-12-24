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這款「白木耳」泳衣穿了怎游泳？ 網一面倒批：中看不中用
這款泳衣能下水嗎？一名女網友在Dcard發文貼出一款外型像極「白木耳」的蕾絲泳衣，讓人看了不禁懷疑它的實用性，更被網友戲稱，「穿了會以為妳是水母」。
原PO在Dcard發文，貼出一張造型吸睛的白色波浪蕾絲泳衣，但她忍不住好奇，「這個泳衣雖然好看，但要怎麼游泳？難以想像」。貼文一出，立刻引來大批網友關注留言。
網友們紛紛留言表示，「水母會以為妳是水母」、「看了妳的標題，再看了看那張圖片，我嘴裡彷彿有白木耳脆脆的口感了」、「海龜可能會把妳吃掉」。還有其他網友認為，「比較像沐浴球」、「妳進到海裡會像塑膠袋」、「穿沐浴球加點泡泡，可以順便洗澡」、「這泳衣是認真的嗎？」
然而，多數網友都認為這款泳衣僅有觀賞價值，只能給網美拍照欣賞，根本無法作為泳衣下水。
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