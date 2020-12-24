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滿心歡喜吃火鍋 友人這一舉動令她瞬間暴怒

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO認為火鍋的精髓便是好吃的「半熟水波蛋」，但同行夥伴此舉卻讓她氣憤不已，示意圖。圖／Ingimage
原PO認為火鍋的精髓便是好吃的「半熟水波蛋」，但同行夥伴此舉卻讓她氣憤不已，示意圖。圖／Ingimage

天冷的日子，來上一碗熱湯可謂是一大享受，不少民眾喜愛在寒冷的冬天，大口吃火鍋。一名網友分享，她吃火鍋時最喜愛吃「半熟水波蛋」，但同行的夥伴一個舉動卻一秒惹怒原PO，讓她不禁爆氣直呼「這我無法！」

一名網友於《爆怨2公社》上發文分享，她日前與同行夥伴一同去吃火鍋，不料在她離席去拿衛生紙時，同行的一名男生卻將原PO下鍋的半熟蛋攪啊攪，成為了名副其實的蛋花湯，讓她怒不可遏的直言，「老娘愛吃火鍋更愛吃半熟水波蛋，那一攪毀了我的食慾」。從照片中可以看見，火鍋裡漂浮著攪散的蛋液，而原PO也於文末強調對水波蛋及火鍋的喜愛，「火鍋控我驕傲、半熟蛋控我驕傲」。

同為火鍋愛好者的網友們紛紛留言表示，「比鹹豆漿還噁」、「這個真的會生氣欸，半熟才好吃」、「半熟蛋是靈魂，弄成這樣會抓狂」、「我也無法接受攪成這樣，整個毀了食慾」、「我也是！誰敢動我的蛋等於不要命了，管你是誰我都翻臉跟你看」、「這個無法原諒，半熟蛋是靈魂是信仰」、「很白目欸，故意這樣我會抓狂」、「變ㄆㄨㄣ了」、「這樣我整個無法接受欸」。

火鍋 信仰 衛生紙

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