滷味攤賣「樓梯30元」網看嘸 南部饕客大讚：吃東山鴨頭必點

「樓梯」一份才30元？而這項「食材」居然還是出現在滷味攤上！一名網友貼出路邊滷味攤的價目表寫著「樓梯一份30元」，意外引來網友好奇什麼是樓梯？沒想到，多數北部網友看的霧煞煞，完全不懂「樓梯」代表何種食材，反而南部網友超驚訝「居然有人不知道？」原來樓梯是南部人對「蘭花干」的俗稱，可能由於南北飲食習慣不同，導致樓梯在南部地區較為知名。

原PO在臉書社團《新‧路上觀察學院》發文，貼出路邊滷味攤的價目表，上方寫著「樓梯一份30元」，讓不少網有相當困惑，紛紛留言「我台中人，完全不知道你們在吃些什麼怪東西」、「北部不知道+1」、「囧～樓梯到底為何物？」

許多南部網友就解答，「樓梯」類似蘭花干的食物，由於蘭花干外形似於樓梯而得名，是南部人對蘭花干的俗稱，不少網友看了都直呼「長知識了」，也有不少南部網友表示，「這是南部才有的菜名，吃東山鴨頭必點」、「樓梯好吃耶，可是北部好像很難看到」、「稀有度跟只有南部有丹丹一樣吧，所以一堆人不知道」。

也有部分網有歪樓表示，「知道什麼是『天梯』嗎？」、「我以為是在講天梯」、「是不是也有人不知道口香糖？」、「有電梯嗎？想吃吃看」。