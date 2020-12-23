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宵夜文貼出「12隻蝨子」圖 網讚「是極品、真好料」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友貼出一張詭異食物的宵夜照，引起網友熱議。圖擷自臉書「爆廢公社二館」
網友貼出一張詭異食物的宵夜照，引起網友熱議。圖擷自臉書「爆廢公社二館」

靠山吃山、靠海吃海，台灣四面環海，總是能吃到不少新鮮又美味的海產。不過有網友在臉書「爆廢公社二館」po出一張宵夜照，卻因食材外型詭異，引起網友熱議，馬上就有老饕大讚「是極品」。

原po在貼文中大喊「萬惡宵夜文，真香啊」，只見照片中的黑色鍋具上分散擺滿12顆橘紅色橢圓型大小不一的物體，仔細瞧，每顆物體都有兩根腳伸在外頭，感覺有點像蝨子。

這張詭異的照片曝光後，引起許多網友留言回應「跳蚤」、「好大的跳蚤」、「好大隻的牛蜱」、「怎麼那麼像狗狗身上會吸血的蟲」、「看起來好像巨大的壁蝨」，有網友大叫「好料的啊」、「倒退嚕」、「浪花蟹，好吃」、「生長在沙灘，要抓很麻煩，做鹹酥超好吃，外面賣超貴的，算極品」、「浪花蟹很好吃的，小東西也會有滿滿的蟹膏」。

根據農委會水產試驗所解釋，蟬蟹別名「倒退嚕」或「浪花蟹」，是屬於甲殼綱十足目的海洋生物，雖然稱為蟹，但是在形態區分上，卻與寄居蟹、帝王蟹一樣是屬於異尾類。因其移動方式為向後退，因而被稱為「倒退嚕」。

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