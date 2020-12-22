冬至急奔超市買湯圓回家驚變貢丸 故事笑翻網友

冬天來臨，許多民眾喜歡來一碗熱呼呼的湯圓，現在湯圓口味多樣化，民眾都能選自己喜愛的口味。昨（21）日又是一年一度冬至，呼應節日必吃湯圓，然而卻有人因為急買湯圓而鬧出一段插曲，一名網友在網路上表示自己下班後急忡忡去超市買湯圓，卻沒發現自己抓的不是湯圓而是香菇貢丸，非常搞笑。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文抱怨，昨日冬至下班後興沖沖去超市買湯圓想趕快回家，但因小湯圓早已被其他民眾搶光，因此原PO以為只剩大湯圓了，但就在翻找許久後，突然發現隔壁冰櫃竟還有小湯圓，所以急忙拿了一盒結帳並沒有仔細看包裝，回家準備拆裝開煮大快朵頤時，才驚覺買的根本是跟湯圓長相相似的香菇貢丸，這尷尬情形讓原PO十分崩潰只好再衝回超市買真正的湯圓！

此貼文一出，讓許多網友笑翻紛紛留言表示，「為甚麼我覺得很好笑」、「催眠自己這是鹹湯圓」、「加點黑糖不錯吃！」、「你要貢丸加糖水嗎」、「加點小顆湯圓和青菜煮成鹹的」、「跟鹹湯圓一起煮更好吃！」。