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吐司冷凍後變難吃？日達人教這招鎖住吐司美味
許多人買吐司，為了讓保存期限能更延長，都會選用冷凍的方式保存。然而大部分人或許會選用塑膠袋、保鮮膜包裝下放到冷凍，但近日有位日本達人分享，表示像這樣的方法，反而會讓吐司的美味流失。
根據日本媒體「サンキュ！」專欄作家Haruna在最近刊載文章，身為家庭主婦的她，經常喜歡到量販超市去購買吐司。而過去她買了吐司之後，會像一般肉菜類一樣，用包鮮膜加以密封保存。
然而這樣的保存方法，等到要吃時拿來烤，口感卻經常有種乾澀不已，感受不到吐司的美味。尤其是買特殊口味的吐司時，更是讓人覺得都花更多錢買了，味道卻還是不盡人意。
Haruna指出，造成吐司結凍後再加熱口感不佳的原因，在於水分流失。由於一般的塑膠袋、保鮮膜的防水能力不足，吐司水分容易流失，因此為了避免這種狀況發生，可以先用「鋁箔紙」包裝。藉由透水性較低的鋁箔紙，就能有效防止水分流失，保留吐司美味的口感。
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