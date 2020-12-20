台南有忍者出沒？ 網友一看驚呼根本隱身術

台灣可說是機車王國，民眾也常利用機車的便利性載貨。有人在臉書上分享一張照片，只見機車騎士只剩下半身、上半身竟和背後的樹叢合為一體，奇妙景象讓網友不禁大呼「忍術隱身術」。

一位網友在臉書社團「新·路上觀察學院」分享一張照片，只見一名機車騎士停在馬路停等線前，但上半身竟然和路旁的樹叢「合而為一」，只剩手和下半身正常出現。原PO笑稱近期正在看漫畫《地下忍者》，想不到原來台南也有忍者出沒。

貼文曝光後引起鄉民熱議，「怎麼有台機車上少了半個人…看好久喔」、「移動式裝置藝術」、「忍術隱身術」、「想說怎麼摩托車沒人騎會自己跑」；不過，現場有另一名路過網友拍下影片還原真相，原來是一位阿伯騎機車載著一盆樹，不料放在機車踏板上的樹比人高，才造成阿伯上半身消失的景象。即使真相曝光，好笑場面仍讓網友表示「縮圖直接放大也看不出來」、「有人跟我一樣放大找人嗎」、「偽裝的很好，國軍缺這種人」。

雖然台南機車阿伯上半身消失畫面讓網友笑翻，但根據道路交通安全規則第88條第一項，機車載貨高度不得超過駕駛人肩部、寬度不得超過把手外緣10公分，長度自座位後部起不得向前超伸，伸出車尾部分，自後輪軸起不得超過半公尺，違反者可處300元以上、600元以下罰鍰。