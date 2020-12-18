沒人慶祝！壽星孤單吃「微波拌麵」 網友暖心幫P成生日大餐
出社會後交友圈越來越小，一名壽星因為沒人幫忙慶生，加上自己一個人吃著超商買來的微波牛肉乾拌麵，越想越孤單，所以發文希望網友幫他的晚餐P圖，營造成生日大餐。而網友也暖心助陣，貼出各自的完成品，為他加油打氣。
一名網友昨（17）日在PTT發文，祝賀自己過生日，並感嘆出社會越久，朋友圈漸漸消失，做什麼事都沒有動力。他也說，今年生日都沒人陪，打開手機看到爸媽傳訊息祝賀，而他的生日餐仍只有自己買的超商微波牛肉拌麵，想想有點感傷，希望眾網友幫他P圖變成大餐，「看起來精緻、有人陪吃更好」。
眾網友也沒有辜負他，除了幫他把乾麵加上知名潮牌「Supreme」標籤外；還有人用超大盤子幫他裝，營造高級法式料理感；也有人為他P上幾名朋友，看起來比較不孤單。
大家也暖心祝他生日快樂，鼓勵他找點事情做，讓自己忙起來，充實生活；也有網友推薦給他店名為「一個人」的餐廳，希望他到外面走走，不要窩在家。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言