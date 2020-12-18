沒人慶祝！壽星孤單吃「微波拌麵」 網友暖心幫P成生日大餐

出社會後交友圈越來越小，一名壽星因為沒人幫忙慶生，加上自己一個人吃著超商買來的微波牛肉乾拌麵，越想越孤單，所以發文希望網友幫他的晚餐P圖，營造成生日大餐。而網友也暖心助陣，貼出各自的完成品，為他加油打氣。

一名網友昨（17）日在PTT發文，祝賀自己過生日，並感嘆出社會越久，朋友圈漸漸消失，做什麼事都沒有動力。他也說，今年生日都沒人陪，打開手機看到爸媽傳訊息祝賀，而他的生日餐仍只有自己買的超商微波牛肉拌麵，想想有點感傷，希望眾網友幫他P圖變成大餐，「看起來精緻、有人陪吃更好」。

眾網友也沒有辜負他，除了幫他把乾麵加上知名潮牌「Supreme」標籤外；還有人用超大盤子幫他裝，營造高級法式料理感；也有人為他P上幾名朋友，看起來比較不孤單。

有網友P圖，讓乾麵用大盤子裝，似乎有種吃法式高級料理的感覺。圖擷自 PTT

大家也暖心祝他生日快樂，鼓勵他找點事情做，讓自己忙起來，充實生活；也有網友推薦給他店名為「一個人」的餐廳，希望他到外面走走，不要窩在家。

滿滿牛肉和麵。圖擷自 PTT

還有潮牌尬一腳。圖擷自 PTT

國際知名撒鹽哥幫忙調味。圖擷自 PTT

網友幫忙加湯，變成牛肉麵。圖擷自 PTT