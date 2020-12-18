聽新聞
test
0:00 / 0:00

驚！肥皂半夜被老鼠拖到角落「享用」 網見笑歪：天然ㄟ尚好

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示從好市多買回家的肥皂上有許多老鼠的咬痕，且每天早上都會憑空消失。示意圖／ingimage
一名網友表示從好市多買回家的肥皂上有許多老鼠的咬痕，且每天早上都會憑空消失。示意圖／ingimage

純天然製造連老鼠都識貨？一名網友發文表示自己的心情既複雜又矛盾，因為用過上百種肥皂和香皂，卻是第一次遇上「老鼠愛不釋口的肥皂」，最近發現從好市多Costco）買回來的肥皂上滿是老鼠咬痕，「不知道這種事情可以投訴嗎？」然而，許多網友見狀反而歪樓大笑，紛紛留言「天然ㄟ尚好」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，這輩子用過上百種肥皂和香皂，卻是第一次碰到「老鼠愛不釋口的肥皂」，而且吃了也沒事，每晚都會把肥皂拖到角落去大快朵頤，每天早上都找不到肥皂的蹤影。

原PO無奈問到，「老鼠吃過的肥皂是品質好還是不好呢？老鼠咬過的肥皂還能用嗎？」原PO也附上被老鼠咬過的肥皂照片，可見一塊白色肥皂周圍留下許多直線啃咬的痕跡，肥皂上印的花紋也已無法識別。

許多網友看到這塊被老鼠吃過的肥皂後，也不禁笑了出來，紛紛歪樓留言，「天然ㄟ尚好」、「買香皂結果買到飼料」、「連老鼠也來掛保證，一定天然好用」、「老鼠認證：天然無毒」、「表示純天然、無毒，嬰幼兒都適合使用，大推！」、「你們家的老鼠防疫觀念很不錯喔，勤洗手能消菌」。

不過，也有不少網友被嚇壞了，認為居住環境出現老鼠非常可怕，於是留言建議「你應該先煩惱怎麼除鼠吧？」、「我認為不要檢討肥皂了，重點跟老鼠一起生活才是大問題不是嗎？」、「建議丟掉了，老鼠也會傳染疾病，而且肥皂是用油製造，牠沒得吃時就會開始啃食」。

一名網友表示從好市多買回家的肥皂上有許多老鼠的咬痕，且每天早上都會憑空消失。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
一名網友表示從好市多買回家的肥皂上有許多老鼠的咬痕，且每天早上都會憑空消失。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

Costco 好市多 老鼠

延伸閱讀

洗澡用肥皂的人多嗎？網曝「3優點」推爆：一次都買一年份

上廁所驚見老鼠 她嚇到秒甩門...「爆夾畫面」讓網友全崩潰

怎麼進去的？招財金雞箱驚見「大老鼠」亂入 網笑噴：咬錢鼠

情侶到「火鍋界LV」名店慶生遭老鼠鑽褲 店員淡定捕鼠

相關新聞

沒人慶祝！壽星孤單吃「微波拌麵」 網友暖心幫P成生日大餐

出社會後交友圈越來越小，一名壽星因為沒人幫忙慶生，加上自己一個人吃著超商買來的微波牛肉乾拌麵，越想越孤單，所以發文希望網友幫他的晚餐P圖，營造成生日大餐。而網友也暖心助陣，貼出各自的完成品，為他加油打氣。

驚！肥皂半夜被老鼠拖到角落「享用」 網見笑歪：天然ㄟ尚好

純天然製造連老鼠都識貨？一名網友發文表示自己的心情既複雜又矛盾，因為用過上百種肥皂和香皂，卻是第一次遇上「老鼠愛不釋口的肥皂」，最近發現從好市多（Costco）買回來的肥皂上滿是老鼠咬痕，「不知道這種事情可以投訴嗎？」然而，許多網友見狀反而歪樓大笑，紛紛留言「天然ㄟ尚好」。

日男送修手錶卻收到一塊餅乾？ 曝鐘錶行「職人精神」

現在物流業發達，許多人買賣、送修東西，都是依賴宅配運送。最近日本就有業者，用了一塊「餅乾」來檢測運送過程的完善與否，引起許多網友的討論。

好市多買壽司盤「一個失手」變丼飯 他無奈PO文網笑翻

許多人都有去超市買食材或是熟食的經驗。其中連鎖美式超市品牌好市多(Costoco)自進駐台灣市場以來，以販賣家庭式份量在配上實惠的價格深受許多民眾喜愛。日前一名網友在網路上表示自己到賣場買了一盒壽司，沒想到結帳完回家後一打開卻看到所有壽司全混在一起悲慘的一幕。此貼文一出，吸引許多有發生類似經驗的網友前來留言。

問號及驚嘆號生了小孩變「‽」 網直呼：有這符號？

標點符號的使用上，除了有助於減少文字誤解、增加生動語氣，也能直接的讓人理解話語的抑揚頓挫。有網友分享，意外在聊天中發現新的標點符號，「問號及驚嘆號的小孩」，也就是「疑問驚嘆號」，引起網友熱議。

滷肉飯加10元飯！男一揭餐盒傻眼 網神回「每口都是淚」

台灣是著名的美食王國，日常中最常見的美食便是「滷肉飯」，是民眾的心頭好。有網友分享，買了一碗「大碗加飯」的滷肉飯回家當晚餐，打開餐盒後映入眼簾的景象卻讓他哭笑不得，網友更直呼「每吃一口都是眼淚」。

停車費要10萬？他看繳費機進場時間超傻眼 「穿越來的嗎？」

現在的停車場大多都是採用自動收費系統，在準備離開之前要先去繳費機台繳費，不過有一名網友今（15）日在臉書發文表示，他前面有位車主一直盯著收費機器看，上前了解才發現螢幕上這位車主的進場時間竟然是100多年前，而應繳金額也變成10萬元，讓原PO忍不住笑說「你是穿越來的嗎？」

停車場繳費！下一秒「代幣狂掉」快瘋了 網笑：投到角子老虎機

一名男子到了停車場的自動繳費機繳錢，結果錢才剛送出去，下一秒的景象讓他超傻眼，掉下來的不是原本自己的代幣，而是瞬間狂掉出大量的代幣，他不知道到底該拿哪一個代幣才能出停車場，網友看到也笑瘋「你這台是吃角子老虎機，麥假。」

郵局櫃台下「神秘機關」引討論 網直呼：從來沒發現

許多人都曾在郵局處理過業務，但很少人會發現，郵局的櫃檯下方居然開了個小洞。日前，一名網友便在網路上分享，自己到郵局辦理業務，在等待過程中發現櫃台底下開了好幾個小洞，便好奇的向網友發問「郵局櫃台下的這個洞含義是？」

女子在西門町「公開徵男友」 網驚：LINE好友數已達上限

現代人交友方式多樣，像是親友介紹、APP軟體、相親等。近日有網友在台北的西門町商圈，看見一名年輕女子擺放「公開徵友」的看板，並寫上條件及聯絡方式，引起不少路人好奇圍觀。

搭捷運見男子被「黑洞狂吸」 照片曝光網笑：現實版怒髮衝冠

台北捷運行駛路線廣泛且沒有塞車問題，因此成為許多人重要的大眾交通工具。近日一名女網友分享自己遇到的捷運車廂「奇觀」，並驚呼「居然可以吸成這樣」，照片在網上曝光，引起眾人廣大迴響。

聯絡簿驚見鬼才爸爸超高畫技 鬼滅「九柱」化身小小兵網狂讚

動畫《鬼滅之刃》轟動全球，電影版上映後，更屢刷票房記錄，不管男女老少，都掀起一股「鬼滅熱」，日前一名爸爸就分享自己超高超的畫畫技巧，直接...

熱門新聞

【一劍浣春秋】不只女優說中文！真正的華人「陳美惠」加入日本暗黑界

情侶到「火鍋界LV」名店慶生遭老鼠鑽褲 店員淡定捕鼠

流口水！南部辦桌一桌8000 菜單曝光網喊：吃過都難忘

掃地機器人「逃家」逛大街不忘本分 網笑翻：掃全台超佛心

他到自助餐店夾5樣居然要160元？ 網見菜色秒懂：難怪

就愛鹹湯圓！網推「搭2料」美味再升級 反派作嘔：邪魔歪道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。