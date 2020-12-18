驚！肥皂半夜被老鼠拖到角落「享用」 網見笑歪：天然ㄟ尚好

純天然製造連老鼠都識貨？一名網友發文表示自己的心情既複雜又矛盾，因為用過上百種肥皂和香皂，卻是第一次遇上「老鼠愛不釋口的肥皂」，最近發現從好市多（Costco）買回來的肥皂上滿是老鼠咬痕，「不知道這種事情可以投訴嗎？」然而，許多網友見狀反而歪樓大笑，紛紛留言「天然ㄟ尚好」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，這輩子用過上百種肥皂和香皂，卻是第一次碰到「老鼠愛不釋口的肥皂」，而且吃了也沒事，每晚都會把肥皂拖到角落去大快朵頤，每天早上都找不到肥皂的蹤影。

原PO無奈問到，「老鼠吃過的肥皂是品質好還是不好呢？老鼠咬過的肥皂還能用嗎？」原PO也附上被老鼠咬過的肥皂照片，可見一塊白色肥皂周圍留下許多直線啃咬的痕跡，肥皂上印的花紋也已無法識別。

許多網友看到這塊被老鼠吃過的肥皂後，也不禁笑了出來，紛紛歪樓留言，「天然ㄟ尚好」、「買香皂結果買到飼料」、「連老鼠也來掛保證，一定天然好用」、「老鼠認證：天然無毒」、「表示純天然、無毒，嬰幼兒都適合使用，大推！」、「你們家的老鼠防疫觀念很不錯喔，勤洗手能消菌」。

不過，也有不少網友被嚇壞了，認為居住環境出現老鼠非常可怕，於是留言建議「你應該先煩惱怎麼除鼠吧？」、「我認為不要檢討肥皂了，重點跟老鼠一起生活才是大問題不是嗎？」、「建議丟掉了，老鼠也會傳染疾病，而且肥皂是用油製造，牠沒得吃時就會開始啃食」。