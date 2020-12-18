日男送修手錶卻收到一塊餅乾？ 曝鐘錶行「職人精神」

現在物流業發達，許多人買賣、送修東西，都是依賴宅配運送。最近日本就有業者，用了一塊「餅乾」來檢測運送過程的完善與否，引起許多網友的討論。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，一名twitter網友在網路上分享，最近他有一隻手錶壞掉，於是交給一家「名古屋時計修理工房」修理。不過當手錶修完後寄給他時，他發現箱子裡頭，突然出現一塊包裝餅乾。

網友看了說明後，才知道這塊餅乾是鐘錶維修行放進去的，用意是如果這塊餅乾沒有碎掉，就代表運送過程很安全，沒有經過太激烈的碰撞，所以同箱子內的鐘錶在過程中，也避免了受損的可能。

業者認為，他們的工作最重要的，就是取得客人的信賴。客人將物品交給他們，業者就會從修理到送還都層層把關。這片餅乾lotus（蓮）象徵輪迴轉世，讓他們覺得要在現世中努力做到好，代表著「職人精神」。客人當然也可以吃了餅乾，當作是給客人的一點點小禮物。

業者具有十足職人精神的作法，獲得不少網友認同，表示「太會了，我下次修手錶也要找這家」、「這方法可以確認很多事情，又不會讓任何人生厭」、「餅乾很完整啊，太有說服力了」。