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好市多買壽司盤「一個失手」變丼飯 他無奈PO文網笑翻

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為原po購買的壽司對比圖。圖擷自Costco好市多商品經驗老實說
圖為原po購買的壽司對比圖。圖擷自Costco好市多商品經驗老實說

許多人都有去超市買食材或是熟食的經驗。其中連鎖美式超市品牌好市多(Costoco)自進駐台灣市場以來，以販賣家庭式份量在配上實惠的價格深受許多民眾喜愛。日前一名網友到賣場買了一盒壽司，沒想到結帳完回家後一打開卻看到所有壽司全混在一起悲慘的一幕。此貼文一出，吸引許多有發生類似經驗的網友前來留言

一名網友近日在Facebook社團《Costco好市多商品經驗老實說》表示自己到好市多購買一盒有4種不同口味的組合壽司，沒想到結完帳後原PO一個失手沒拿穩，手裡的那盒壽司全部混成一坨像丼飯一樣。原PO在貼文上附上散掉的那盒壽司照片並寫下「不要安慰我，我可以自癒的，結完帳之後一個失手，變成散壽司了」。

此貼文一出網友笑翻紛紛留言表示，「好慘～～」，「吃進去都一樣啦」，「你就當做是買到壽司版的拼圖好」，「吃下肚是一樣的」，「拿回家重新擺盤變丼飯」。

但也有許多網友留言表示也有相同的經歷，「放心，你不是第一個，也不會是最後一個散壽司的路上你不孤單」，「小事小事…上次從賣場載回家，一個滑手，全部變我家4狗1貓的晚餐」，「我也曾經做過一樣的蠢事」，「放心，不是只有你…我還倒兩次…更慘」，「我也發生過一次同樣慘劇，他的盒子太軟」，「變成拌飯也不錯」，「真的！好市多的壽司都沒辦法蓋緊。我昨天買完回家後再拿也差點仆街」。

好市多 壽司 Costco

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