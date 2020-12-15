停車場繳費！下一秒「代幣狂掉」快瘋了 網笑：投到角子老虎機

一名男子到了停車場的自動繳費機繳錢，結果錢才剛送出去，下一秒的景象讓他超傻眼，掉下來的不是原本自己的代幣，而是瞬間狂掉出大量的代幣，他不知道到底該拿哪一個代幣才能出停車場，網友看到也笑瘋「你這台是吃角子老虎機，麥假。」

網友在臉書「爆廢公社二館」發文說道，到停車場繳費準備取車時，投了原本自己的一枚停車場代幣，結果繳完費後，瞬間掉出了大量代幣，他懊惱「我要拿那一枚出停車場？」，只好拿來一個一個試，最後全部試過，總算成功出了閘門。

由於實在太好笑了，文貼出至今已經吸引快2萬人按讚，網友也紛紛回覆「恭喜你、今天停的車都算你的！」、「恭喜你中777連線」、「你玩吃角子老虎機哦？」、「真的是要暈了」、「全部再繳一次就可以了」。

因為其中一張照片有拍到，一枚綠色代幣掉在取幣處，網友也紛紛提醒正確的應該是那個，但原PO則解釋，他自己拿到的代幣是黃色的，而且綠色的那個也拿來試過，還欠費450元，並不是他原本拿到的。