郵局櫃台下「神秘機關」引討論 網直呼：從來沒發現

許多人都曾在郵局處理過業務，但很少人會發現，郵局的櫃檯下方居然開了個小洞。日前，一名網友便在網路上分享，自己到郵局辦理業務時發現櫃台底下開了好幾個小洞，便好奇的向網友發問「郵局櫃台下的這個洞含義是？」

原PO於14日在臉書社團「爆廢1公社」上發文說明，自己先前到郵局辦理業務時，在等待過程中突然發現每個櫃台底下有好幾個小洞，使他非常不解的拍下照片求助網友。

對此，不少網友猜測「連結到地面，代表有土斯有財，風水術的一種」、「冷空氣往下，熱能會往上，這是純粹讓空氣流通作用，使冷空氣更加循環」、「牆面結構設計」、「真的從來沒發現，但應該是禁閉室跟防空洞專用的，排氣孔吧」。

但也有網友幽默回應，「找零的啦，零錢會直接從下面掉出來」、「老鼠會專用窗口」、「地下匯款都是這樣的，低調一點」、「打飯用的吧！想當初在監所也是這樣」、「被打劫的時候可以趴在地上傳遞信息用的」。