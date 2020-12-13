快訊

Live／SBL台啤來勢洶洶要搶4連勝 璞園恐難逃悲慘開季

新冠恐突變大流行？ 莊人祥：目前主要是第6型病毒

女子在西門町「公開徵男友」 網驚：LINE好友數已達上限

聯合新聞網 / 綜合報導
女子在西門町商圈公開徵男友。圖擷自facebook
女子在西門町商圈公開徵男友。圖擷自facebook

現代人交友方式多樣，像是親友介紹、APP軟體、相親等。近日有網友在台北的西門町商圈，看見一名年輕女子擺放「公開徵友」的看板，並寫上條件及聯絡方式，引起不少路人好奇圍觀。

原PO在臉書社團爆廢公社二館」貼出一張照片，只見身穿紫色洋裝的女子坐在地上公開徵男友，並列出四個條件「年齡20歲以上、身高172公分起跳、不要胖、帥哥佳、渣男退散」，並附上自己的LINE ID，原PO提到「佩服她的勇氣，想應徵的趕快去」。

貼文一出，引來千名網友按讚留言，「會不會其實是男生」、「揪團衝了...哈哈」、「這是打賭輸了嗎？」、「我不行，看穿著應該是公主無誤」、「哪個勇者要去試探一下」、「我還不飛車前往，能不能脫魯就靠這次了」。

對此，有不少人搶著加LINE，從網友分享的截圖來看，該名女子的LINE好友人數已達上限，因此無法再新增更多好友。

該名女子的LINE好友人數已達上限。圖擷自facebook
該名女子的LINE好友人數已達上限。圖擷自facebook

爆廢公社 LINE 西門町

延伸閱讀

超商工作有年終嗎？員工曝「驚人數字」：不比大公司差

搭捷運見男子被「黑洞狂吸」 照片曝光網笑：現實版怒髮衝冠

破200萬訂閱！他看中天直播見「打賞情況」 網驚：氣勢好狂

初次見到！婚宴炸湯圓配「紫色泥狀物」 內行人讚：國宴標準

相關新聞

女子在西門町「公開徵男友」 網驚：LINE好友數已達上限

現代人交友方式多樣，像是親友介紹、APP軟體、相親等。近日有網友在台北的西門町商圈，看見一名年輕女子擺放「公開徵友」的看板，並寫上條件及聯絡方式，引起不少路人好奇圍觀。

搭捷運見男子被「黑洞狂吸」 照片曝光網笑：現實版怒髮衝冠

台北捷運行駛路線廣泛且沒有塞車問題，因此成為許多人重要的大眾交通工具。近日一名女網友分享自己遇到的捷運車廂「奇觀」，並驚呼「居然可以吸成這樣」，照片在網上曝光，引起眾人廣大迴響。

聯絡簿驚見鬼才爸爸超高畫技 鬼滅「九柱」化身小小兵網狂讚

動畫《鬼滅之刃》轟動全球，電影版上映後，更屢刷票房記錄，不管男女老少，都掀起一股「鬼滅熱」，日前一名爸爸就分享自己超高超的畫畫技巧，直接...

滷味賣光老闆卻哭了 原因曝光網友回：別人的最好吃

行動攤販容易受到氣候、節日等因素影響銷售，對於業者而言，食材完售應是天大的喜事，但有網友分享經驗，賣光當下卻是傻眼又難過，原因曝光後引起網友熱烈回應。

兒鬧脾氣怒寫「離家宣言」 母一看氣全消連網友都笑翻

天下父母心，子女們不論如何成長，在父母親的眼裡依舊是小孩，是心底的寶貝。有網友分享，兒子鬧脾氣後寫了一張「離家出走」的紙條，原本怒氣升天的原PO看到紙條後卻笑顏逐開，文章發布後網友笑翻。

此鐵非彼鐵！ 天兵老公神回「吃鐵補鐵」 網笑翻　

男女之間相處，常因直覺反應、邏輯思維的不同而引發趣事。有網友分享回診時發現可能有「缺鐵性貧血」，貼心又天兵的老公卻吐出一句話，「我們工地很多鐵銹，我拿一點回來好了！」，令原PO傻眼直呼「我還活在地球嗎？」

最廢耶誕禮物！三角錐、木炭、別人的婚禮小物...網問：確定不是交換廢物？

「金勾杯♪～金勾杯♪～金勾偶樂威♪～」熟悉的耶誕歌曲最近常在街頭響起，令人悲傷的2020年已近尾聲，耶誕節就要到了。耶誕節除了報佳音、約會跑趴、吃大餐，交換禮物也是不可少的一環。有位網友在PTT女孩板拋出應景話題：「收過最廢的交換禮物是什麼？」，引起熱議。

張惠妹演唱會太夯！台東旅宿業者出奇招 會議室搭帳篷也能賣

讓歌迷久等的天后張惠妹，9月無預警在臉書宣告將於12月31日在家鄉台東海濱公園舉辦《20/21 a Mei UTOPIA EAST》跨年演唱會，消息一出令粉絲high翻，甚至引爆交通與住宿的搶購潮。旅宿業者出奇招，竟在B1會議室搭建帳篷販售房源，旅客若選擇兩人一帳，加上三仙台、魚市拍賣等遊程體驗，要價9200元。

他一見便當裡有這蔬菜直呼「噁心」 網友大讚營養又顧胃

多吃蔬菜有益健康是大家都知道的道理，但每個人都有自己喜歡和不喜歡的蔬菜種類，一名網友日前在公司和同事吃飯時，對方看到自助餐盒裡有種蔬菜黏黏的很不喜歡，於是讓給他吃，他雖然不討厭，但也好奇想知道有多少人喜歡這種蔬菜。

蘿蔔怎麼吃？達人分析「不辣蘿蔔」怎麼挑 這部位最適合煮湯

料理美不美味，往往和食材本身的好壞與否有著重大的關係。但是肉魚蔬菜百百款，即使是餐廳大廚，也不保證每一項食材都懂得要怎麼挑。最近就有日本網友，分享一個連很多西餐大廚都不知道的「蘿蔔」分辨方法。

日本商場卡通宣傳防疫 1個錯誤被網友噓爆：教壞小孩

新冠肺炎疫情持續肆虐，日本當地感染個案仍然居高，不少公眾場所特設不同防疫措施及放置宣傳。而最近當地一個連鎖商場因為其防疫宣傳插畫引起網友熱烈討論，有眼尖的網友發現卡通動物的口罩戴法錯誤，令別人很容易誤會，甚至批評「教壞小孩」。

台灣最荒涼車站在哪？ 屏東這車站1年僅283人次搭車

台灣的最荒涼車站在哪裡？日前有一名網友分享日本網友公認最荒涼的車站位於群馬縣上越線的地下車站土合駅，超荒涼場景嚇壞一大票網友，這也讓台灣網友不禁好奇，「台灣的荒涼車站在哪裡？」因此，就有人找資料後發現，台灣的最荒涼車站是位於屏東縣枋山鄉的內獅車站，107年度的載客量竟只有283人次！

熱門新聞

準新郎問結婚總共要花多少錢？ 過來人曝6位數超高金額

她在銀行喜見「零錢存款機」 行員曝真正用途：不是存錢

要發財了？蛤蠣又大又甜藏珍珠 網笑：補鈣啦

8機車巷弄違停「擋救護車通行」 家屬嗆：出事誰負責？

台北唯一小吃是什麼？ 多數人直指：這個真的一堆

搭捷運見男子被「黑洞狂吸」 照片曝光網笑：現實版怒髮衝冠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。