女子在西門町「公開徵男友」 網驚：LINE好友數已達上限
現代人交友方式多樣，像是親友介紹、APP軟體、相親等。近日有網友在台北的西門町商圈，看見一名年輕女子擺放「公開徵友」的看板，並寫上條件及聯絡方式，引起不少路人好奇圍觀。
原PO在臉書社團「爆廢公社二館」貼出一張照片，只見身穿紫色洋裝的女子坐在地上公開徵男友，並列出四個條件「年齡20歲以上、身高172公分起跳、不要胖、帥哥佳、渣男退散」，並附上自己的LINE ID，原PO提到「佩服她的勇氣，想應徵的趕快去」。
貼文一出，引來千名網友按讚留言，「會不會其實是男生」、「揪團衝了...哈哈」、「這是打賭輸了嗎？」、「我不行，看穿著應該是公主無誤」、「哪個勇者要去試探一下」、「我還不飛車前往，能不能脫魯就靠這次了」。
對此，有不少人搶著加LINE，從網友分享的截圖來看，該名女子的LINE好友人數已達上限，因此無法再新增更多好友。
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