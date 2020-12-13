搭捷運見男子被「黑洞狂吸」 照片曝光網笑：現實版怒髮衝冠

台北捷運行駛路線廣泛且沒有塞車問題，因此成為許多人重要的大眾交通工具。近日一名女網友分享自己遇到的捷運車廂「奇觀」，並驚呼「居然可以吸成這樣」，照片在網上曝光，引起眾人廣大迴響。

原PO在「Dcard」貼出一張照片，只見男子站在出風口下，由於身形高大頭髮直接被吸入洞口，甚至連頭皮都露出來，形成「怒髮衝冠」的畫面。原PO提到「搭乘捷運文湖線遇到的景象，這應該不是抓頭髮吧，不知道他有沒有發現」，並表示男子的頭髮跟漫畫《獵人》主角小傑很像。

貼文一出，笑翻6000多名網友，「還好不是假髮」、「瞬間嘴角失守」、「直接吸成禿頭」、「吸力跟吸塵器一樣強」、「頭髮：我只是想呼吸新鮮空氣」、「後勁太強」、「自動抓髮機」。

此外，有網友貼出自己拍到的照片，表示也遇過同樣的景象，原PO看完笑說「怎麼覺得是同一個人，會不會是忍術怒髮衝冠術」。