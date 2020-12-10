滷味賣光老闆卻哭了 原因曝光網友回：別人的最好吃

行動攤販容易受到氣候、節日等因素影響銷售，對於業者而言，食材完售應是天大的喜事，但有網友分享經驗，賣光當下卻是傻眼又難過，原因曝光後引起網友熱烈回應。

一名網友於《爆怨2公社》上發文分享，他以行動餐車賣滷味維生，主要是販售烤鴨及炒滷味，日前收攤前發現還剩下一點點滷味，便打算炒來當自己的宵夜。然而收攤到一半時卻有客人詢問是否還有營業，原PO試探性的問了一下，「剛炒起來的宵夜150元介意嗎？」，結果客人十分爽快的將滷味買下，帶回家享用了。原PO對此感到錯愕，不禁直呼：「為什麼連我的宵夜都要買走！」

網友紛紛留言表示，「新品項：老闆的宵夜（每日一份限定）」、「隱藏菜單：老闆的宵夜」、「客人表示：宵夜比正餐好吃，今晚還有宵夜嗎？老闆」、「客人賺到，隱藏版的宵夜」、「別人的宵夜最好吃，賺到啦」。

但也有網友安慰原PO，「自己在賣的，每天都有得吃，150元可以拿去買其他好料的」、「收一收，直接150買雞排鹹酥雞也不錯」、「換個口味，去買別人剛炒好的宵夜吧」、「還是賺了150，賣光光也是很棒啊」、「沒關係啦，還有錢錢安慰你的心靈」。