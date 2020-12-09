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此鐵非彼鐵！ 天兵老公神回「吃鐵補鐵」 網笑翻　

聯合新聞網 / 綜合報導
天兵老公神邏輯「吃鐵捕鐵」，令原PO直搖頭。圖擷自爆料公社
天兵老公神邏輯「吃鐵捕鐵」，令原PO直搖頭。圖擷自爆料公社

男女之間相處，常因直覺反應、邏輯思維的不同而引發趣事。有網友分享回診時發現可能有「缺鐵性貧血」，貼心又天兵的老公卻吐出一句話，「我們工地很多鐵銹，我拿一點回來好了！」，令原PO傻眼直呼「我還活在地球嗎？」

一名女網友於《爆料公社》上發文分享，因近日偶感暈眩，在醫院檢查回診時，醫生表示抽血報告中顯示原PO可能有「缺鐵性貧血」，需要多加注意。而後夫妻倆回家時，老公疑惑地表示，「醫生說妳缺鐵，怎麼不直接開鐵劑給妳，都暈成這樣了」，原PO解釋道，「需做進一步檢查，目前是暫緩暈眩症狀而已」，然而老公卻突然迸出一句話，「啊！我們工地很多鐵銹，我明天拿一點回來好了！」，更表示「因為醫生說妳缺鐵呀！妳又是吃油不是走血的，明天我帶『鐵銹』回來妳吃一吃，這樣妳才能補鐵，頭就不會暈了。」原PO聽後感到十分無言。

原PO不禁搖頭嘆息表示，「各位可以告訴我，我嫁的是外星人，還是機器人嗎？我還活在地球嗎？」。網友紛紛留言表示，「找到妳會暈的原因了，就是你老公」、「吃鐵補鐵的概念，外星人無誤」、「叫他先示範怎麼吃比較順口」、「明天開始一直買豬腦煮湯給他吃！直到他吃到受不了問為什麼的時候妳再說，因為你缺啊」。

夫妻兩人「貧血補鐵」的對話十分有趣，網笑翻。圖擷自爆料公社
夫妻兩人「貧血補鐵」的對話十分有趣，網笑翻。圖擷自爆料公社

外星人 爆料公社 夫妻

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