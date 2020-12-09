此鐵非彼鐵！ 天兵老公神回「吃鐵補鐵」 網笑翻　

多吃蔬菜有益健康是大家都知道的道理，但每個人都有自己喜歡和不喜歡的蔬菜種類，一名網友日前在公司和同事吃飯時，對方看到自助餐盒裡有種蔬菜黏黏的很不喜歡，於是讓給他吃，他雖然不討厭，但也好奇想知道有多少人喜歡這種蔬菜。

2020-12-04 18:19