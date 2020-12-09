最廢耶誕禮物！三角錐、木炭、別人的婚禮小物...網問：確定不是交換廢物？

「金勾杯♪～金勾杯♪～金勾偶樂威♪～」熟悉的耶誕歌曲最近常在街頭響起，令人悲傷的2020年已近尾聲，耶誕節就要到了。耶誕節除了報佳音、望彌撒、約會、跑趴、吃大餐，交換禮物也是不可少的一環。有位網友在PTT女孩板拋出應景話題「收過最廢的交換禮物是什麼？」，引起熱議。

原PO表示，又快到一年一度的耶誕交換禮物，敲碗網友分享「收到最廢的禮物」，她認為「最常看到人送的...就是辦公室小物吧」，網友們分享了一些「很ㄎㄧㄤ」的禮物，話題性十足。

很多人收過莫名其妙的東西，「陌生人的婚禮小物，還是有名字有插畫的那種」、「請勿停車立牌」、「三角錐」、「木炭+一包衛生紙」、「萬聖節造型巧克力」、「廟裡的善書」、「廢棄汽車輪胎」、「已下台政治人物紀念酒」、「紅磚」、「尿壺」、「椰子」、「活的烏龜」、「馬桶蓋」、「洗廁鹽酸的空罐」、「沒裝錢的紅包袋」。

文具書本類也不少，「用過的有刮痕的L夾，還有用過的立可帶」、「大學教科書，超X」、「大學畢業後收到一本書，大一新鮮人該注意的事」、「快過完的今年日曆」。也有人偏好手作類，「收到毛帽，結果戴不下發現是小孩子的size」、「手作手環，還沒做完就送」。

很多人愛送的生活用品類，也蠻顧人怨，「馬克杯」、「護手霜」、「假牙清潔錠」、「一串衛生紙」、「泡澡禮盒，沒浴缸...當芳香劑又香到很噁心」、「過期的沐浴乳」、「民宿免費備品」、「穿過的襪子」、「衛生棉」、「時鐘」、「電蚊拍」。由此可見，大家在挑耶誕交換禮物之前，還是要好好確認主題是要送「廢物」還是送「禮物」。