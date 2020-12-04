他一見便當裡有這蔬菜直呼「噁心」 網友大讚營養又顧胃

多吃蔬菜有益健康是大家都知道的道理，但每個人都有自己喜歡和不喜歡的蔬菜種類，一名網友日前在公司和同事吃飯時，對方看到自助餐盒裡有種蔬菜黏黏的很不喜歡，於是讓給他吃，他雖然不討厭，但也好奇想知道有多少人喜歡這種蔬菜。

這名網友在臉書「爆怨公社」貼出餐盒的照片，並表示同事看到裡面的秋葵不能接受，覺得這種蔬菜「黏黏的，有點噁而且不好吃」，但原PO卻說這種蔬菜配飯其實還蠻好吃的，同事一聽彷彿找到救兵，趕緊說「全部都給你可以嗎？」

原PO欣然接受，但也好奇想問鄉民們「各位喜歡吃這東西嗎？」貼文一出引來兩極的評論，喜歡的人大讚「這顧胃」、「汆燙後冰鎮吃，切片拌沙拉，顧胃又富含植物性膠質」、「我在廚房工作有次胃酸逆流不舒服（我腸胃極少不適），那天剛好有涼拌秋葵，我吃了幾根後真的就好很多」、「我喜歡，配蒜頭醬油超好吃」、「我喜歡，而且不沾醬直接吃」、「秋葵超好吃，配哇沙米或辣椒醬油」。

不過不喜歡的人都是因為它的口感，「唯一不敢吃的菜」、「自從我看過一個影片之後，我就不太敢吃它，尤其是沒切開來煮的」、「這超噁！我無法」、「就是這口感不太喜歡」、「我不吃這個，黏黏的好噁，我媽如果煮這個，我都加蒜泥一起吞」、「很像吃鼻涕」。

其實秋葵營養價值很高，富含蛋白質，熱量也不高，很適合想減肥的人食用。中醫師也表示秋葵的黏液裡，除了含有豐富的營養成分外，可以附著在胃黏膜上，保護胃壁，就是俗話說的「顧胃」。

不過秋葵也不能吃太多，因為它的屬性偏寒涼，脾胃虛寒、容易腹瀉或排軟便的人，最好不要多吃。另外食藥署提醒，若要預防腎結石，勿過量攝取富含草酸鹽的食物，而草酸鹽含量最高的是深綠色多葉蔬菜，秋葵就是其中之一。