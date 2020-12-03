台灣最荒涼車站在哪？ 屏東這車站1年僅283人次搭車

台灣的最荒涼車站在哪裡？日前有一名網友分享日本公認最荒涼的車站位於群馬縣上越線的地下車站土合駅，超荒涼場景嚇壞一大票網友，這也讓台灣網友不禁好奇，「台灣的荒涼車站在哪裡？」因此，就有人找資料後發現，台灣的最荒涼車站是位於屏東縣枋山鄉的內獅車站，107年度的載客量竟只有283人次！

原PO在PTT八卦板發文表示，據統計，日本群馬縣上越線的地下車站土合駅一天乘車人次不到20人，成為日本網友公認最荒涼的車站。

日本群馬縣上越線的地下車站土合駅一天的載客量不到20人，被日本網友公認為最荒涼車站。圖擷自 PTT八卦板

有日本網友就拍影片分享車站內部，站內不僅牆面生鏽、長滿青苔，還要走下看起來有如「地下18層」的超長樓梯才抵達月台，讓不少網友直呼根本是鬼片場景，因此原PO也不禁好奇「台灣最荒涼的車站在哪裡？」

就有另一位網友回文透露，根據台鐵公布資訊107、108年度營運年報「各站客貨運起訖量」，發現有26處車站的上、下車載客量低於1萬人次，其中花東地區的車站就佔了13個，包含鮮少耳聞的平和車站、瀧溪車站及山里車站等，東北角的宜蘭南澳鄉、蘇澳鎮地區車站也佔4位。

當中，屏東縣枋山鄉、獅子鄉佔了3位，而枋山鄉內獅車站則以一年（107年度）僅283載客人次成為最荒涼車站。另外，新北市（2個）、新竹縣（1個）、苗栗縣（1個）、彰化縣（1個）及南投縣（1個）地區的車站也都分別上榜。

台鐵南迴線台東縣太麻里鄉瀧溪站1年載客人次不到1萬次。圖擷自google map。

位於新北市平溪區的望古車站為招呼站，通常無站員駐守。圖擷自google map。

不少網友都看到榜單後紛紛留言，「我以為永靖夠偏僻了說...」、「內獅真的超慘」、「內獅跟枋山也都沒驗票員啊，枋山還在一個半山腰上」、「屏東台東一堆鬼站」、「之前住台東，有的車站貓還比人多」、「內獅站每天上車乘客0.5人」。

也有網友分享自認的最荒涼車站，「有一次在柳營下車被嚇到，啥都沒有」、「台南拔林啊，無人車站超破舊」、「彰化永靖車站組成就只有雙向線+天橋，沒閘門、沒驗票員、沒售票機，下車即出站的概念」、「苗栗也很多山區小站都沒人」、「古莊車站吧...」。