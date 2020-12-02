連兩周穿同套衫還狂散汗臭 超噁女同事曝：洗澡不用沐浴乳

保持乾淨外表、良好衛生習慣對一般人來說都是基本，不過近日有名網友表示，新報到的女同事不只衣服看起來都沒換，還散發出臭味，他忍無可忍主動詢問對方到底有沒有洗澡，對方才表示有洗，只是都沒有用沐浴乳，讓他相當傻眼。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文指出，新來的女同事連續兩周穿一模一樣的衣服，頭髮又油又臭，再加上汗臭味，「經過她旁邊都想作嘔」，自己曾經也問過對方有沒有換衣服，但她都回說有很多套剛好長得一樣。

又過了一段時間，原PO被那股味道轟炸到受不了，「滿身油臭汗臭不洗」，根據原PO在留言處透露，女同事還有狐臭，他也直接問過該女，「到底有沒有洗澡？有沒有洗衣服？」結果對方竟回答，「有洗，只是沒用沐浴乳」，讓原PO還有廣大網友看傻眼。

底下留言紛紛表示，「手機畫面有味道出來了」、「超誇張，洗澡跟頭髮至少還是要固定洗吧？」、「你應該問她，回家到底有沒有脫衣服」、「高中真的有這種女同學，方圓2公尺都有味道，鞋子一拖大家一起吐，頭髮油得像章魚」、「愛穿一樣的衣服無所謂，但已經臭到影響別人就不行」。

也有網友指出，「會不會她有10套一樣的？」、「我也是很多同款同顏色衣服褲子，都工作時在穿的，但我都每天洗喔！」、「完了，我每天都穿一樣的衣服褲子上班，會不會也被誤會」。不過對此原PO指出，女同事雖然說有很多套，但她衣服上的髒污都在同個地方，實在不能相信她的話。