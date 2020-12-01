老闆PO出「大辣+梅粉多」特製雞排 網笑瘋：洗腎雞排？

台灣人最好雞排這一味，也有不少顧客提出特殊要求，要求雞排店老闆製作特製口味來滿足口腹之慾，日前就有一位雞排店老闆分享他遇到客人指定的超狂口味「大辣+梅粉多一點」，老闆PO出這塊按照指示特製出的雞排，表皮完全被調味粉蓋住，讓網友看了不禁笑虧，「老闆你要不要跟洗腎診所異業結盟一下？」

原PO在臉書爆怨2公社表示，身為雞排店老闆，每天都在迎接新的挑戰，繼上次的梅粉、大辣的特殊口味訂單後，這次竟然接到要大辣加梅粉多加一點的口味，原PO也滿足顧客需求，作出超夠味的口味雞排。只見這塊雞排除了被炸的酥脆金黃之外，表皮上方蓋滿厚厚一層橘黃色梅粉與辣粉，看來相當恐怖，簡直讓人不敢想像吃下的滋味。

許多網友看到這塊特製雞排也不禁傻眼，紛紛留言笑回「老闆本業賣粉，雞排只是副業」、「以前也點過一個，但要『洗雞排』才吃的下去」、「你有沒有考慮跟任一家洗腎診所異業結盟一下」、「請問店面是洗腎雞排嗎？」、「老闆來1份辣椒…要加雞排，多一點哦！」