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暖爸少賺點想多陪孩子 眼尖網友驚：童書講「量子力學」！

聯合新聞網 / 綜合報導
一位爸爸堅持每天準時下班念睡前故事給小孩聽，就有眼尖網友發現竟有一本睡前故事是「量子力學」，令人為之驚嘆。圖擷自PTT八卦板
一位爸爸堅持每天準時下班念睡前故事給小孩聽，就有眼尖網友發現竟有一本睡前故事是「量子力學」，令人為之驚嘆。圖擷自PTT八卦板

為了讓孩子過上好日子，所以要更加努力！這是許多家長心中最真實的心聲，就有一位爸爸在網上透露，自己租房、開老車，雖然不一定能讓小孩念好學校，但每天下班後一定要回家陪伴小孩、念故事書給她聽，這讓網友相當感動，意外的是，當中也有眼尖網友發現小孩的睡前故事書竟然講述「量子力學」，不禁讓人驚嘆「家長真的很努力」。

原PO在PTT八卦板發文透露，為了能夠在固定的時間陪孩子，原PO放棄應徵竹科工作的機會，堅持每天準時下班回家念故事書給小孩聽，雖然一念就是十幾二十本，有時候還會念到睡著，但原PO認為多花時間陪伴孩子才是最好，「我爸媽沒陪我念書沒關係，沒有留房給我也沒關係，我會默默努力留給孩子一點東西就好」。

看著原PO花大把時間為小孩念童書，不少網友都紛紛直呼感動，「正能量大推」、「加油啦，願意這樣陪小孩的爸爸..或是能這樣陪的很少了」、「教育是無價的，辛苦了」。有趣的是，當中有眼尖網友發現這一大疊童書中，竟然有一本童書講述「量子力學」，這讓網友相當驚訝，原PO也笑回「確實是講量子力學的童書，不過是童書版，就概是用貓去解釋薛丁格定律啦，但小朋友只喜歡那隻貓」。

原來這本《Baby Loves Quantum Physics!》（《寶貝愛量子力學！》）是出自於英國童書作者露絲‧斯皮羅（Ruth Spiro）之手，她出版多本《Baby Loves Science series》（《寶貝愛科學系列》）童書，以淺顯易懂的簡單故事帶領兒童認識基礎科學。此書即是以一隻貓躲藏在箱子裡的故事搭配可愛插圖，讓兒童初步認識「薛丁格定律」。

PTT 童書 科學教育

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