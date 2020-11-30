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教授精算宅急便包裹怎麼折容量最大 網笑：麥當勞蘋果派？
在寄送宅急便的時候，經常會用到一種以約A4大小，硬紙構成的小包裹來裝一些小東西。而這樣的包裹到底能裝多少東西，一向令人好奇。最近日本就有教授，算出了怎麼折，可以達到最大容量。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，筑波大學的系統情報系教授三谷純，本來就對摺紙、物體曲線等東西有興趣。日前他出於好奇思考，硬紙宅急便的小包裹究竟可以達到多少容量，於是他將宅急便的硬紙包裹，折成各種不同的形狀，並且開始計算。
而算出來的結果，發現折成兩側向內凹，有如麥當勞「蘋果派」包裝的圓筒狀，容納體積能達到4290立方公分，是容量最大化的折法。而最小的則是將兩側折成稜角的做法，只有3555平方公分大而已。同樣的包裝，只是折法不同，就能差到大概1.2倍的容量。
網友們對這個試驗結果也相當驚奇，紛紛表示「太實用了」、「我本來是用四角形的，下次來試試看著成這形狀」、「原來麥當勞的蘋果派包裝，居然是最有效率的折法嗎」。
レターパックは折って立体的にしてもいいらしいので— 三谷 純 Jun MITANI (@jmitani) November 21, 2020
どの形が一番容積が大きくなるのか理論値を求めてみました。
結果、ピローボックス型最強。 pic.twitter.com/1TaXWC1kUw
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