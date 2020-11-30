快訊

中職／悍將公布12人釋出名單 倪福德也在列

憂日租套房成防疫破口 柯文哲：有風吹草動拿人頭來...

聽新聞
test
0:00 / 0:00

教授精算宅急便包裹怎麼折容量最大 網笑：麥當勞蘋果派？

聯合新聞網 / 綜合報導
日本大學教授親自實驗，宅急便包裹要怎麼折才會達到最大容量。圖擷取自twitter
日本大學教授親自實驗，宅急便包裹要怎麼折才會達到最大容量。圖擷取自twitter

在寄送宅急便的時候，經常會用到一種以約A4大小，硬紙構成的小包裹來裝一些小東西。而這樣的包裹到底能裝多少東西，一向令人好奇。最近日本就有教授，算出了怎麼折，可以達到最大容量。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，筑波大學的系統情報系教授三谷純，本來就對摺紙、物體曲線等東西有興趣。日前他出於好奇思考，硬紙宅急便的小包裹究竟可以達到多少容量，於是他將宅急便的硬紙包裹，折成各種不同的形狀，並且開始計算。

而算出來的結果，發現折成兩側向內凹，有如麥當勞「蘋果派」包裝的圓筒狀，容納體積能達到4290立方公分，是容量最大化的折法。而最小的則是將兩側折成稜角的做法，只有3555平方公分大而已。同樣的包裝，只是折法不同，就能差到大概1.2倍的容量。

網友們對這個試驗結果也相當驚奇，紛紛表示「太實用了」、「我本來是用四角形的，下次來試試看著成這形狀」、「原來麥當勞的蘋果派包裝，居然是最有效率的折法嗎」。

日本 郵局 宅急便

延伸閱讀

沒戴口罩！西裝男進郵局被攔下 盧不成惱羞嗆志工：混帳東西

淘寶賣家烏龍！雙11包裹「跑去內蒙古不知名處」流浪5千公里

「雙11」爆買潮包裹狠埋超商 店員厭世呼籲一件事必做

衣櫃內多年未拆包裹驚見衣物炭化 女嚇：衣服錢別省

相關新聞

教授精算宅急便包裹怎麼折容量最大 網笑：麥當勞蘋果派？

在寄送宅急便的時候，經常會用到一種以約A4大小，硬紙構成的小包裹來裝一些小東西。而這樣的包裹到底能裝多少東西，一向令人好奇。最近日本就有教授，算出了怎麼折，可以達到最大容量。

他煮麵搭魚罐頭「快又好吃」 網推再加一味：近乎完美

學生或上班族下課下班後，礙於時間關係，常會選擇簡單烹煮的食材。有網友分享，用魚罐頭煮麵非常方便，而且又好吃。其他網友也說，「是媽媽的味道」、「小時候的味道」，還有人說「還沒這樣試過，開眼界了」。

噁！長輩要新娘嘴含湯圓「吐出逼尪吃」 女子目睹過程超傻眼

台灣有許多習俗及禁忌，大家或多或少會相信遵守，但有些習俗不是所有人都能接受。近日一名女網友透露，每次遇到婚喪喜慶時，長輩總要晚輩遵守照做，甚至會說不遵守會帶來不幸的話，讓她不禁抱怨「都搞不清楚是誰要辦喪事或喜事呢！」

被出賣！國小女兒造句作業讓媽崩潰 網笑：默默通報兒福專線

孩子的思維總令大人摸不著頭緒，經常出現令家長哭笑不得的行為，日前一名媽媽檢查小學女兒的國文作業，沒想到竟意外發現自己被出賣，讓她不禁笑說「這是在稱讚我嗎」，照片在網上曝光，眾人看完全笑瘋。

來挑戰！看板「神秘文字」讓他崩潰 網唸完嗨喊：居然看得懂

台灣的語言溝通以國語為主，越來越多人不會講閩南語，因此其用字遣詞較讓人困惑。近日有網友在路邊看到一張黃色看板，上頭的文字他左思右想都無法理解，因此將照片分享至網上，引來千名網友參與解謎。

到早餐店點蔥抓餅淋「邪惡沾醬」她一吃驚為天人：超爆好吃

台灣早餐種類眾多，連不少外國人來都為之驚嘆，除了一般經典搭配外，也有不少人會發會自己的「創意」，請早餐店客製出「新奇口味」，有一名女大生透露，最近偶然發現蔥抓餅加上一種「邪惡沾醬」後，一吃驚為天人，此文一出也掀起熱議。

「奇異紫光」壟罩日本天空 民眾驚：我要下地獄了？

太陽下山，天空就該是一片黑色，是許多人的認知。但最近在日本，卻有人拍到一片紫色的夜空，引起了一陣討論。

顧客訂單要求「香菜多」 老闆阿莎力鋪出一座山：不夠還有

現代人生活忙碌，飲食常常依靠外送來解決，不論外送員或店家都會遇到一些特殊的訂單，一名經營餐館的女網友在臉書「爆怨2公社」PO出顧客的訂單，只見客人在備註裡要求「香菜多」，老闆於是霸氣的在食材上放了滿滿的香菜，照片一出讓許多喜愛香菜的網友也讚嘆不已。

違規駕駛被「政府追焦照」拍太帥 網驚：貨車界彭于晏

彰化縣有一民眾遭國道警察拍照舉發未繫安全帶，照片對焦準確，畫質相當清晰，與一般測速照相大相逕庭，令該名違規貨車駕駛疑惑「為什麼政府拍出來的比較好看？...

貓神降臨、城堡起火…日本「失敗寫真大賽」搞笑照片一籮筐

現在社群網路發達，許多人都會利用IG、FB等網站，上傳自己拍攝的照片。為了追求美觀，更是有不少人花功夫研究攝影技巧，但難免還是有一些失敗照片。最近就有日本網友，故意公開各種各樣的失敗照片，逗趣畫面反而讓人嘴角上揚。

這個漁港好幽默！佛系老闆賣「往生蟹」 還釣出自殺鮭魚...

有趣的行銷廣告總是讓人忍不住多看幾眼，所謂「高手在民間」，有位網友到桃園永安漁港玩，他在魚市場拍下了這張有趣的「往生蟹」照片，店家簡直是被賣魚耽誤的廣告人才，標語幽默吸睛，令人莞爾一笑，網友讚嘆老闆很有才「懂賣」。

衣櫃內多年未拆包裹驚見衣物炭化 女嚇：衣服錢別省

1111購物節剛過，黑色購物周接著來，兩波購物旋風，吸引不少買家瘋狂下單，除讓買家的荷包大失血，更讓物品堆滿家。不過，掃貨之餘，有沒有想過往年買的物品現在何處？有網友在ptt WomenTalk有網友在ptt WomenTalk板以「衣服錢真的不能省，不然很恐怖」為題貼文表示，最近整理衣櫃整理出一堆塵封多年未拆包的衣服，其中一包打開後，衣服就像炭化一樣自然分解，而且變成黑黑的木炭狀，「真的很嚇人」。

熱門新聞

最便宜5元！早餐店提供30種品項 價目表曝光網驚：真的銅板價

埔里建醮12年一次「全鎮吃素」 賣葷食店家被公審網抱不平

新北單親媽殺孩...她懺悔「也曾這麼做」 兒一句話瞬間淚崩

噁！長輩要新娘嘴含湯圓「吐出逼尪吃」 女子目睹過程超傻眼

他秀40年前養樂多玻璃瓶 網喊「好懷念」：是童年的味道

日本真的排外嗎？他買水講英文被無視 外國人曝：行為不同就會被排斥

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。