他煮麵搭魚罐頭「快又好吃」 網推再加一味：近乎完美

學生或上班族下課下班後，礙於時間關係，常會選擇簡單烹煮的食材。有網友分享，用魚罐頭煮麵非常方便，而且又好吃。其他網友也說，「是媽媽的味道」、「小時候的味道」，還有人說「還沒這樣試過，開眼界了」。

有網友在臉書社團「全聯消費經驗老實說」發文表示，最愛拿魚罐頭搭配麵條一起烹煮，他表示「超好吃，簡單又快速，像我是上班族，下班後又趕著回家煮飯，這罐頭加麵條就是方便煮，超級推薦」。

其他網友則說「原來不是只有我家這樣煮」、「小時候的味道」、「加洋蔥絲或大白菜絲也不錯喔」、「這是小時候的滋味～媽媽很愛用」、「我們家還有加肉醬」、「我家小孩都說罐頭麵，最好吃」、「正宗南部味道要加營養麵條去煮」、「最後再打個蛋花，更美味！」、「颱風天的時候媽媽都會煮這樣」。

還有網友推薦「再加廣達香肉醬更棒」、「再加一罐廣達香肉醬與打散雞蛋，簡直是完美」、「加廣達香肉醬更夠味」。

不過有網友糾正，該網友貼出的罐頭是鯖魚，而非三文魚，沒有嘗試過的網友也說「有這麼好吃嗎？改天來嘗試看看嘍！謝謝各位提供分享」、「還沒這樣吃過，開眼界了」。