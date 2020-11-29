快訊

罕見！新加坡年初確診孕婦 產下帶新冠病毒抗體男嬰

丁怡銘涉發假訊息 中正一警分局作筆錄偵訊中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

噁！長輩要新娘嘴含湯圓「吐出逼尪吃」 女子目睹過程超傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
湯圓。示意圖／ingimage
湯圓。示意圖／ingimage

台灣有許多習俗及禁忌，大家或多或少會相信遵守，但有些習俗不是所有人都能接受。近日一名女網友透露，每次遇到婚喪喜慶時，長輩總要晚輩遵守照做，甚至會說不遵守會帶來不幸的話，讓她不禁抱怨「都搞不清楚是誰要辦喪事或喜事呢！」

原PO在臉書社團「爆怨2公社」大吐口水，今年家中經歷了婚喪喜慶，令人納悶的是，「許多民俗達人這時紛紛出現，不停在指導妳要做什麼，打著他是長輩比較懂，我們晚輩不懂的說法」，但明明已包辦給專業人員處理，對方依照預算和需求來給建議，「可是達人們會一直反對，而且頻頻搬出自己的例子，要我們遵守照做」。

原PO提到，某次參加親戚婚禮時，有長輩要新娘把湯圓含進嘴裡再吐到碗內，接著將湯圓倒回大鍋湯圓裡，並端給男方吃，涵義是對方以後會聽女生的話，讓一旁的她看了超傻眼，並無奈表示「我只能看著那鍋甜湯圓，一口都不敢動，超想吃傳統的甜湯圓啊！」

貼文一出，網友留言回應，「吐湯圓也太噁，誰還敢吃啊！」、「吐湯圓是什麼習俗，早該被淘汰了」、「吐湯圓那個也太不衛生了，無法接受+1」、「生活是自己的，不必為他人而活」、「莫名其妙的習俗真的一大堆」、「有同感，總有人想插手別人的人生」、「無言，這種長輩很難讓人尊重」。

婚禮

延伸閱讀

來挑戰！看板「神秘文字」讓他崩潰 網唸完嗨喊：居然看得懂

喜歡吃什麼食物代表老了？網點名「3指標」：專屬大人的味道

支持哪一邊？他PO照問「滷肉飯吃法」 兩派網友戰翻

收到檢舉罰單！女子怒嗆「警察甲賽」 網一看砲轟：沒救了

相關新聞

噁！長輩要新娘嘴含湯圓「吐出逼尪吃」 女子目睹過程超傻眼

台灣有許多習俗及禁忌，大家或多或少會相信遵守，但有些習俗不是所有人都能接受。近日一名女網友透露，每次遇到婚喪喜慶時，長輩總要晚輩遵守照做，甚至會說不遵守會帶來不幸的話，讓她不禁抱怨「都搞不清楚是誰要辦喪事或喜事呢！」

被出賣！國小女兒造句作業讓媽崩潰 網笑：默默通報兒福專線

孩子的思維總令大人摸不著頭緒，經常出現令家長哭笑不得的行為，日前一名媽媽檢查小學女兒的國文作業，沒想到竟意外發現自己被出賣，讓她不禁笑說「這是在稱讚我嗎」，照片在網上曝光，眾人看完全笑瘋。

來挑戰！看板「神秘文字」讓他崩潰 網唸完嗨喊：居然看得懂

台灣的語言溝通以國語為主，越來越多人不會講閩南語，因此其用字遣詞較讓人困惑。近日有網友在路邊看到一張黃色看板，上頭的文字他左思右想都無法理解，因此將照片分享至網上，引來千名網友參與解謎。

到早餐店點蔥抓餅淋「邪惡沾醬」她一吃驚為天人：超爆好吃

台灣早餐種類眾多，連不少外國人來都為之驚嘆，除了一般經典搭配外，也有不少人會發會自己的「創意」，請早餐店客製出「新奇口味」，有一名女大生透露，最近偶然發現蔥抓餅加上一種「邪惡沾醬」後，一吃驚為天人，此文一出也掀起熱議。

「奇異紫光」壟罩日本天空 民眾驚：我要下地獄了？

太陽下山，天空就該是一片黑色，是許多人的認知。但最近在日本，卻有人拍到一片紫色的夜空，引起了一陣討論。

顧客訂單要求「香菜多」 老闆阿莎力鋪出一座山：不夠還有

現代人生活忙碌，飲食常常依靠外送來解決，不論外送員或店家都會遇到一些特殊的訂單，一名經營餐館的女網友在臉書「爆怨2公社」PO出顧客的訂單，只見客人在備註裡要求「香菜多」，老闆於是霸氣的在食材上放了滿滿的香菜，照片一出讓許多喜愛香菜的網友也讚嘆不已。

違規駕駛被「政府追焦照」拍太帥 網驚：貨車界彭于晏

彰化縣有一民眾遭國道警察拍照舉發未繫安全帶，照片對焦準確，畫質相當清晰，與一般測速照相大相逕庭，令該名違規貨車駕駛疑惑「為什麼政府拍出來的比較好看？...

貓神降臨、城堡起火…日本「失敗寫真大賽」搞笑照片一籮筐

現在社群網路發達，許多人都會利用IG、FB等網站，上傳自己拍攝的照片。為了追求美觀，更是有不少人花功夫研究攝影技巧，但難免還是有一些失敗照片。最近就有日本網友，故意公開各種各樣的失敗照片，逗趣畫面反而讓人嘴角上揚。

這個漁港好幽默！佛系老闆賣「往生蟹」 還釣出自殺鮭魚...

有趣的行銷廣告總是讓人忍不住多看幾眼，所謂「高手在民間」，有位網友到桃園永安漁港玩，他在魚市場拍下了這張有趣的「往生蟹」照片，店家簡直是被賣魚耽誤的廣告人才，標語幽默吸睛，令人莞爾一笑，網友讚嘆老闆很有才「懂賣」。

衣櫃內多年未拆包裹驚見衣物炭化 女嚇：衣服錢別省

1111購物節剛過，黑色購物周接著來，兩波購物旋風，吸引不少買家瘋狂下單，除讓買家的荷包大失血，更讓物品堆滿家。不過，掃貨之餘，有沒有想過往年買的物品現在何處？有網友在ptt WomenTalk有網友在ptt WomenTalk板以「衣服錢真的不能省，不然很恐怖」為題貼文表示，最近整理衣櫃整理出一堆塵封多年未拆包的衣服，其中一包打開後，衣服就像炭化一樣自然分解，而且變成黑黑的木炭狀，「真的很嚇人」。

錢包當垃圾丟！她衝焚化廠辛苦挖4小時 神奇經歷網友喊：佩服

不少人有曾把重要東西丟到垃圾桶的經驗，日前一名女大生不小心將錢包放在裝波蘿麵包的提袋裡，並整袋丟上垃圾車，事後發現急忙致電環保局，一名清潔隊長載她去焚化爐並給她手套和美工刀「挖垃圾」

情侶看電影坐哪裡最好？ 女生們一致推薦這兩個位置

許多人休假都喜歡到電影院看電影消磨時間，有人會獨自去看，也有情侶、夫妻倆倆觀影，還有全家大小一起出動，這時選座位就很重要了。一名女網友發文表示想約暗戀的男生去看電影，但不知道該坐哪裡比較好，只好求助鄉民們的意見，「大家看電影時電影座位都會選哪裡？」

熱門新聞

注意！機車「右側超車」違規恐罰1千2 網驚：不知道怎麼騎車

來挑戰！看板「神秘文字」讓他崩潰 網唸完嗨喊：居然看得懂

喜歡吃什麼食物代表老了？網點名「3指標」：專屬大人的味道

那A安呢？水煮蛋剝殼全出現「小黃點」她嚇傻 網友曝真相

收到檢舉罰單！女子怒嗆「警察甲賽」 網一看砲轟：沒救了

到早餐店點蔥抓餅淋「邪惡沾醬」她一吃驚為天人：超爆好吃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。