噁！長輩要新娘嘴含湯圓「吐出逼尪吃」 女子目睹過程超傻眼

台灣有許多習俗及禁忌，大家或多或少會相信遵守，但有些習俗不是所有人都能接受。近日一名女網友透露，每次遇到婚喪喜慶時，長輩總要晚輩遵守照做，甚至會說不遵守會帶來不幸的話，讓她不禁抱怨「都搞不清楚是誰要辦喪事或喜事呢！」

原PO在臉書社團「爆怨2公社」大吐口水，今年家中經歷了婚喪喜慶，令人納悶的是，「許多民俗達人這時紛紛出現，不停在指導妳要做什麼，打著他是長輩比較懂，我們晚輩不懂的說法」，但明明已包辦給專業人員處理，對方依照預算和需求來給建議，「可是達人們會一直反對，而且頻頻搬出自己的例子，要我們遵守照做」。

原PO提到，某次參加親戚婚禮時，有長輩要新娘把湯圓含進嘴裡再吐到碗內，接著將湯圓倒回大鍋湯圓裡，並端給男方吃，涵義是對方以後會聽女生的話，讓一旁的她看了超傻眼，並無奈表示「我只能看著那鍋甜湯圓，一口都不敢動，超想吃傳統的甜湯圓啊！」

貼文一出，網友留言回應，「吐湯圓也太噁，誰還敢吃啊！」、「吐湯圓是什麼習俗，早該被淘汰了」、「吐湯圓那個也太不衛生了，無法接受+1」、「生活是自己的，不必為他人而活」、「莫名其妙的習俗真的一大堆」、「有同感，總有人想插手別人的人生」、「無言，這種長輩很難讓人尊重」。