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被出賣！國小女兒造句作業讓媽崩潰 網笑：默默通報兒福專線
孩子的思維總令大人摸不著頭緒，經常出現令家長哭笑不得的行為，日前一名媽媽檢查小學女兒的國文作業，沒想到竟意外發現自己被出賣，讓她不禁笑說「這是在稱讚我嗎」，照片在網上曝光，眾人看完全笑瘋。
原PO在臉書社團「爆怨2公社」分享一張照片，只見題目要求造句「不但...還...」，而孩子在答案處寫上「媽媽不但很厲害，打人還很痛」，讓她心情像洗三溫暖一樣，並逗趣問道「寶貝女兒，媽媽在妳心目中真的是這樣嗎？要說我厲害又要說我打人很兇，妳是在稱讚我還是想要表達什麼呢？」
貼文一出，網友留言笑說，「哈哈，稱讚力氣很大嗎？」、「正解：媽媽打人很厲害很痛」、「老師正在猶豫需不需要通知社工」、「童言童語真可愛」、「我女兒寫『我媽媽長得很漂亮，但是脾氣卻很不好』」、「這個其實也可以PO爆笑」、「只能怪女兒太誠實了」、「哈哈，老師默默通報兒福專線」。
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