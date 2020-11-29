來挑戰！看板「神秘文字」讓他崩潰 網唸完嗨喊：居然看得懂

台灣的語言溝通以國語為主，越來越多人不會講閩南語，因此其用字遣詞較讓人困惑。近日有網友在路邊看到一張黃色看板，上頭的文字他左思右想都無法理解，因此將照片分享至網上，引來千名網友參與解謎。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」貼出照片，只見上頭寫著「哩系青每呀系四隻腳，庶狼賣嘸嘈嘸小，你家垃圾不要拿來這裏丟，跨嘸逆」，雖然能看出是台語，但卻不明白意思，原PO為了得到解答，因而發文求助「幫忙翻譯，這是南部口音還是北部口音？」

貼文掀起廣大迴響，網友紛紛留言回應，「雖然我是南部人，但我也是拼好久才看懂」、「充滿活力的文字」、「最後『逆』結尾，應該是台南或北高雄口音」、「只看得懂最後一句，跨某逆」、「淺顯易懂，南部人無誤」、「好好笑，能把台語翻成國字寫厲害」。

對此，厲害的網友翻譯句子，「你是瞎子還是四隻腳（意指畜生），做人不要沒臭沒小（意指太過份），你家垃圾不要拿來這丟，看不懂嗎？」、「你是眼睛瞎了還是畜牲？做人不要太過分，你家垃圾不要拿來這裡丟，看不懂嗎？」