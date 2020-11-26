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顧客訂單要求「香菜多」 老闆阿莎力鋪出一座山：不夠還有

聯合新聞網 / 綜合報導
一名經營餐館的女網友收到顧客訂單，備註要求香菜多一點，便霸氣的將餐點鋪上滿滿的香菜。 圖／翻攝自「爆怨2公社」
一名經營餐館的女網友收到顧客訂單，備註要求香菜多一點，便霸氣的將餐點鋪上滿滿的香菜。 圖／翻攝自「爆怨2公社」

現代人生活忙碌，飲食常常依靠外送來解決，不論外送員或店家都會遇到一些特殊的訂單，一名經營餐館的女網友在臉書「爆怨2公社」PO出顧客的訂單，只見客人在備註裡要求「香菜多」，老闆於是霸氣的在食材上放了滿滿的香菜，照片一出讓許多喜愛香菜的網友也讚嘆不已。

從原PO貼出的截圖看到，昨（25）日收到一位新顧客的訂單，點了一碗綜合湯還有一碗香辣乾拌麵，下方備註還要求「香菜多」，老闆看了二話不說，很霸氣的在乾拌麵上鋪了滿滿的「香菜山」，綜合湯也變成「香菜湯」，還很阿莎力的說「請問這樣夠嗎？不夠還有」，讓許多網友看了大讚「超佛心」。

喜愛香菜的人看了十分羨慕，「我就是喜歡老闆的霸氣」、「有誠意」、「馬上給店家五星好評」、「這個店家霸氣，真的很可以」、「哪一間？我也要叫」、「揪團用新台幣支持她」、「香菜好像不用錢，好有誠意的店家」、「好好喔，我好想要這種香菜量，每次有備註來了還是一點」、「下次我也要這樣註明」。

不過也有網友有不同意見，「不反對加，但多到滿出來根本不知該從何吃起」、「太多，味道會跑掉」、「太多了，下次香菜漲價怎辦？」、「會不會被差評啊？」、「也不用這麼故意吧」、「颱風天妳就會哭哭了」、「好可怕啊，我無法接受這樣味道」、「好噁心」。

顧客在訂單中註明要求香菜多一點。 圖／翻攝自「爆怨2公社」
顧客在訂單中註明要求香菜多一點。 圖／翻攝自「爆怨2公社」

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