貓神降臨、城堡起火…日本「失敗寫真大賽」搞笑照片一籮筐
現在社群網路發達，許多人都會利用IG、FB等網站，上傳自己拍攝的照片。為了追求美觀，更是有不少人花功夫研究攝影技巧，但難免還是有一些失敗照片。最近就有日本網友，故意公開各種各樣的失敗照片，逗趣畫面反而讓人嘴角上揚。
根據日本媒體「ねとらぼ」報導，最近在日本推特，吹起一股分享自己拍攝失敗的照片風潮。這些投稿會貼上「全日本失敗写真協会」的標籤，而照片的內容都相當令人噴飯。例如一位網友，本來是想拍攝迪士尼樂園中的「灰姑娘城堡」，結果拍出來的，卻是彷彿整棟正在燃燒的樣子。
另外也有網友，原本想拍出美麗的星空，但最後拍到的，卻是有如「星際大戰」中穿梭銀河的景象。還有人想拍還有人本來是要拍自家的可愛貓咪，結果因為光線干擾，導致只露一個貓頭出來，彷彿是「貓神降臨」。
#全日本失敗写真協会— 古鉄@歌姫お疲れ様でした NEXT⇨歌姫庭園(12/13) (@kotetsu_of) November 24, 2020
星を撮ろうとしたらワープしました pic.twitter.com/Yxxd6CcZj7
窓外の光が強すぎて— さくらは (@sakurabha) November 24, 2020
「力が…欲しいか？」
「！？」
みたいになってしまった写真
#全日本失敗写真協会 pic.twitter.com/jhp9e6MIzi
由於實在太過有趣，這些「失敗照」立刻引起話題，網友們紛紛表示「我不行了，真的太好笑了」、「灰姑娘城被攻陷啦」、「別騙喔這根本就直接是星際大戰的圖吧」。而目前為止，仍有持續有許多網友投稿各種爆笑失敗照片，顯然熱潮還會繼續再維持一陣子。
iPhoneのパノラマ撮影によって吹き飛んだ友人の首— 📷🐰ᵐᵘしとˢⁱᵗᵒばむᵇᵃⁿ🐰📸 (@musitoban) November 24, 2020
#全日本失敗写真協会 pic.twitter.com/LYMPOS4I6T
初めて星空を撮影したらカメラの前にいた先輩も星になってしまった写真#全日本失敗写真協会 pic.twitter.com/6Gspi9nGaS— けーすけ (@0108_keisuke) November 25, 2020
牛久大仏の出撃#全日本失敗写真協会 pic.twitter.com/ygtgskOJOr— もるもっと/妥協と諦めの結石 (@marmot_t) November 24, 2020
#全日本失敗写真協会— junya.photo (@junya_phot0) November 25, 2020
花火撮影時の失敗(˙³˙) pic.twitter.com/Z28ZzgBiCG
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