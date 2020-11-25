這個漁港好幽默！佛系老闆賣「往生蟹」 還釣出自殺鮭魚...

有趣的行銷廣告總是讓人忍不住多看幾眼，所謂「高手在民間」，有位網友到桃園永安漁港玩，他在魚市場拍下了這張有趣的「往生蟹」照片，店家簡直是被賣魚耽誤的廣告人才，標語幽默吸睛，令人莞爾一笑，網友讚嘆老闆很有才「懂賣」。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」分享他在永安漁港拍下的照片，只見店家在門口擺放了一盤螃蟹，下方標語寫著：「『往生蟹』每隻100元，已超渡，請安心食用」，原PO笑稱「這是我看過最特別的招牌了」，老闆了不起～誠實，原PO還hashtag「佛系老闆」。

網友笑翻，「這樣也行」、「記得要心懷助唸的慢慢品嚐」、「老闆是七星刀雷恩？(動漫《中華一番》的角色，精通海鮮料理，心懷慈悲，做料理都要自備普渡符咒超渡食物)」、「早上買，中午吃 晚上走，半夜招魂，馬上輪迴」、「後面的魚沒有順便超渡一下」、「這是要燒給祖先嗎」。

有網友擔心往生蟹不新鮮，「螃蟹死掉就不能買啦～」、「那往生蟹走好久，都發白了」、「差點以為吃了會往生」。也有網友PO出另一張自殺大鮭頭照片，大讚永安漁港「老闆很有才」。