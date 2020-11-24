衣櫃內多年未拆包裹驚見衣物炭化 女嚇：衣服錢別省

1111購物節剛過，黑色購物周接著來，兩波購物旋風，吸引不少買家瘋狂下單，除讓買家的荷包大失血，更讓物品堆滿家。不過，掃貨之餘，有沒有想過往年買的物品現在何處？有網友在ptt WomenTalk板以「衣服錢真的不能省，不然很恐怖」為題貼文表示，最近整理衣櫃整理出一堆塵封多年未拆包的衣服，其中一包打開後，衣服就像炭化一樣自然分解，而且變成黑黑的木炭狀，「真的很嚇人」。

從原po貼的圖片看來，一件印有白色圖案的粉紅色衣服上，堆滿黑色有如木炭屑的物體，像炭化一樣。原po表示，最近從衣櫃中整理出一堆塵封多年未拆包的衣服，這些都是年輕時網購有品牌的便宜衣服，但當時收到時有點小失望，因為新衣服的氣味很重，而且材質穿著沒有很舒服，還有些穿沒幾次就脫線了，之後就丟著沒什麼穿，還有好幾包未拆的也丟著沒動。

原po說直到最近從衣櫃整理出來，其中一包打開後才發現，衣服就像炭化一樣自然分解，而且變成黑黑的木炭狀，真的很嚇人，「想想這種品質的衣服穿在身上，會不會對身體有不好的影響，這種錢真的不要省」。原po說手頭寬裕後，「就都改買百貨專櫃或是日韓網站直接購入」。

網友在看完貼文後，紛紛留言回應說「也太誇張...這是放幾年」、「好扯，那真的是衣服嗎」，有網友說「什麼可怕的材質」、「你是不是拿去燒過XD」，也有網友解惑說「現在衣服鞋子都是環保材質，不管大牌小牌一定都會分解」。

原po文末語重心長表示「雖然不能以偏概全，便宜也會有好貨，貴的可能也會有雷，但基本上畢竟還是一分錢一分貨，有些網購品牌就真的還是看看就好」。