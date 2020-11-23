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超豪華汽車專屬冷氣！ 他為寵女兒自創「手動對焦功能」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名寵愛女兒的爸爸自創「手動冷氣對焦裝置」，讓女兒可以吹到冷氣。 圖／爆廢1公社
一名寵愛女兒的爸爸自創「手動冷氣對焦裝置」，讓女兒可以吹到冷氣。 圖／爆廢1公社

炎炎夏日，汽車的後座常因距離冷氣風口較遠，容易悶熱。日前，一名寵女兒的爸爸便自創「手動冷氣對焦裝置」，讓女兒可以吹到冷氣，並表示「這樣看妳還會在車上大飆汗嗎？」此舉也引起網友熱議。

原PO在「爆廢1公社」上發文分享，開車時女兒都坐在後座的安全座椅上，但在夏天時卻很容易熱到「大飆汗」，因此突發奇想用冷氣接管，讓女兒舒服一點。原PO更附上女兒手拿著冷氣管的照片，對此，不少網友擔心這樣冷氣太強且直吹頭部，會讓小孩著涼，紛紛表示「厲害，會不會太涼 」、「 容易感冒」、「沒人冷氣在直吹的啦！是要讓環境降溫，不然會感冒！ 」

而原PO也補充表示「拍完這張照片，冷氣口就移到腿的位子囉，請大家放心」。此文一出，不少網友笑爆回應「因為兒童座椅真心覺得太熱了，小孩上去都哭鬧之後爆汗。開車的有時候都會焦慮啊」、「女兒才有這種待遇，兒子可能坐在旁邊汗流夾背 」、「太好笑了吧 」、「以為在加護病房」、「天才設計！ 」

爆廢公社

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