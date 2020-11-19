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台南伯「搬電鍋插郵筒」露天燉藥 意外釣出插座真正用途
台南一間郵局在外側郵筒下方設置電源插座供洽公民眾方便替電動機車充電，沒想到卻被一名王姓阿伯插上電鍋「露天燉藥」，他卻還辯稱是因下體疼痛才要借電煮湯，最後在警方不斷勸說下才抱著電鍋離去。
根據《自由時報》報導，王男17日當晚抱著電鍋到郵局專用的插座「借電煮湯藥」，他將電鍋擺放在一旁的變電箱上，如此的省錢奇景被網友戲稱是「低碳城市」，郵局人員見狀後也趕緊通報警方。
警方到場告知張男，郵筒下方插座是提供給電動機車、電動腳踏車使用，但張男卻辯稱「要不是我下體痛到兩隻腳快站不住，不然也不會去求乩童給他抓中藥」，最後在警方勸說下，張男才抱著電鍋離去。
對此，郵局人員稱雖然插座是提供給民眾使用，但張男行為不太妥當，將會詢問總務科是否有竊電嫌疑；警方也指出，若郵局打算提告並能證明插頭有專門用途，將以竊電受理報案。
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