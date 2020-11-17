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新竹都市傳說？「安全帽樹」長路邊網驚呆 外地人笑：新地標
新竹氣候以「風大」聞名，強勁風力吹得令人頭疼，但對當地人而言早已司空見慣。然而，新竹風大也讓新竹路樹長成「安全帽樹」，只見樹上掛滿安全帽，讓人笑翻直呼簡直是「新竹新地標」。
一名網友在臉書「新竹大小事」發文分享在路上看到的奇景，只見他貼出一張路樹照片，照片中可以看見一棵再正常不過的路樹上被掛滿近10頂安全帽，奇葩景象讓他不禁笑回，「我知道新竹風大，所以帽子掛樹上比較安全嗎？」
遠看這顆樹就像結滿果實的「安全帽樹」，讓許多外地網友看了直呼簡直是「新竹新地標」！有人就留言表示，「全新竹最安全的一棵樹」、「新竹的樹葡萄都長這樣，你不知道嗎？」、「新竹新地標：風之神樹」、「這是安全帽樹！會生安全帽的！」、「我晚點也去掛一頂，許願一下」、「新竹的都會傳說之一」。
還有其他網友正經回應，「應該是被風吹掉，不知道誰的就掛樹上比較安全也等待認領回去吧」，「這些是被風吹走的安全帽，撿到的人把他扣在樹上，避免飛走，但主人沒有想到會飛那麼遠，所以一直沒有來取回」。
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