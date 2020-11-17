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差點碾到地上無名團狀物 網驚：失主掉了怎沒感覺！
「阿嬤，妳怎沒感覺」是一則電視廣告中的經典對話，轉換到現實社會，有網友在臉書「新·路上觀察學院」po圖，見機車停等區的地上有一團粉紅色物品，騎近一看驚呼「出事了」，這個掉了，你怎麼都沒感覺。
在該po圖中，看到一輛機車停在路口停等區內，機車旁邊的地上有一個粉紅色的團狀物，無法辨認是什麼東西，原po騎靠近一看，竟然是「一副假牙」，當下四處環望沒有發現可能的遺失者，心想假牙戴在口中，失落怎能沒有感覺，一定是放在口袋中，綠燈時衝太快，不小心遺失而不知，希望失主假牙在被不知情的車主輾過前趕快回來撿。
po圖一岀，引起看過的網友熱議並紛紛留言回應「假牙軟糖ㄇ」、「好好笑」，有網友戲謔的回說「野生假牙出現了，選擇戰鬥或逃跑」、「趕快拿去警察局，沒人認領的話，6個月後你就有一副假牙了」，也有網友說「你不講我以為是元寶」、「阿伯只是想告訴你，剛剛有件事情笑掉他大牙」，有網友套用廣告詞說「阿公，你怎麼沒感覺」，也有網友狐疑的問「怎知是阿伯的假牙，搞不好是阿嬤的」。
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