差點碾到地上無名團狀物 網驚：失主掉了怎沒感覺！

「阿嬤，妳怎沒感覺」是一則電視廣告中的經典對話，轉換到現實社會，有網友在臉書「新·路上觀察學院」po圖，見機車停等區的地上有一團粉紅色物品，騎近一看驚呼「出事了」，這個掉了，你怎麼都沒感覺。

在該po圖中，看到一輛機車停在路口停等區內，機車旁邊的地上有一個粉紅色的團狀物，無法辨認是什麼東西，原po騎靠近一看，竟然是「一副假牙」，當下四處環望沒有發現可能的遺失者，心想假牙戴在口中，失落怎能沒有感覺，一定是放在口袋中，綠燈時衝太快，不小心遺失而不知，希望失主假牙在被不知情的車主輾過前趕快回來撿。