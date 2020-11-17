飲料店用心良苦？外帶杯緣黏發票 他輕輕一撕變「內用杯」

為了響應環保，現今有許多飲料店家都不主動提供塑膠袋、吸管，會請消費者直接用手撕開飲料封膜「就口飲用」，但有一位男網友點了一杯飲料外帶後，他正想撕掉店員用膠帶貼在飲料杯上的發票，沒想到男網友用手輕輕一撕卻將杯膜撕去，直接變成「內用杯」，讓全網笑虧「飲料店為了環保，用心良苦啊！」

一名男網友在Dcard發文分享，他到人氣連鎖茶飲店「可不可熟成紅茶」買了一杯飲料，正想回到車上開心享用，但因為店員將發票黏在飲料杯上，他要先把發票撕掉才能飲用，沒想到男網友輕輕一撕卻發生「慘劇」！

男網友貼出悲劇照，他原想撕掉黏在飲料杯上的發票，豈料卻「連根拔起」將飲料杯封膜整個撕起，他也忍不住笑回店員真的貼得很穩，真是「踏實又用心」的飲料店。看見男網友發生的慘劇，許多網友也不禁笑了出來，「為了讓我們不用吸管，可不可用心良苦」、「強迫你不用吸管，環保好店家」、「我比較好奇膠帶哪裡買的」、「3M黏爆你的飲料」、「為了封膜好撕，用心良苦」。

看到男網友貼出飲料杯變身「內用杯」的狀況，卻也有其他網友深感羨慕，明明買了同家飲料店的飲料回家，想手撕飲料杯膜卻不成功，反而讓飲料杯變得慘不忍睹，讓人直呼「明明都是可不可，怎麼差這麼多！」