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出嫁不丟扇！霸氣新娘改丟「一整台冷氣」認了：我脾氣不太好

聯合新聞網 / 綜合報導
一名嘉義新娘從車窗外推出整台冷氣，希望將自己的壞脾氣丟掉。圖／洪姓攝影師提供
一名嘉義新娘從車窗外推出整台冷氣，希望將自己的壞脾氣丟掉。圖／洪姓攝影師提供

在傳統婚禮中，新娘出嫁時都會從禮車上丟出一把扇子，象徵把娘家的壞習慣丟掉，嫁入婆家後，做一位乖巧的媳婦。但嘉義一名新娘丟的卻是一整台「冷氣」，許多網友看到照片笑翻，紛紛留言「這個新娘脾氣很大哦」。

嘉義一名洪姓攝影師近日分享一位新娘出嫁的照片，只見畫面中，禮車內的新娘緩緩將冷氣推出車窗外，這個畫面被攝影師拍下PO上網，並寫下「傳統習俗新娘將手中扇子丟下，這個動作即台語「放性地」（放下脾氣）之意，今天是丟冷氣機」，照片曝光後引發熱議。

網友紛紛表示，「脾氣也太大...男方以後沒好日子了」、「脾氣很大喔XD」、「這個新娘真『拍性地』（壞脾氣）」、「笑死，新郎GG請保重」、「好霸氣的新娘子哦」、「我一定跑過去接，冷氣還可以用」。

根據「民視新聞」報導，原來新郎家裡是開電器行的，因此才會突發奇想，把冷氣當扇子來丟。新娘父親也表示，這台冷氣沒有馬達，只是店內一個展示用的冷氣殼。

新郎受訪時也透露，結婚前幾個晚上都在吵架，希望藉由「丟冷氣」讓新娘降火。新娘也坦承有時候脾氣不太好，笑著表示「推不下去我就請老公幫我推，順便把兩人的脾氣都一起丟掉」。

嘉義 婚禮

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