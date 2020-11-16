網購商品包裝五花八門 驚現「超毛包裝」收到馬上去拜拜

現今因網路購物十分方便，是許多人要買東西時常選擇的方式之一。對此，便有一位網友分享，自己前幾天在網路上買東西，但收貨時卻驚現詭異的包裝形狀，讓她驚呼「我怎麼認得出來我買了什麼」，並想藉此詢問「想看大家收到過誇張的包裝」。

原PO在「爆廢公社公開版」貼出照片分享自己收到的醜包裹，並詢問其他網友收過什麼誇張包裹，引起有相同經驗的網友紛紛回覆表示，「買一個小小尾戒，用1個約100*100的大箱子裝 」、「上次在超商看到有人寄貨是用塑膠袋」、「看到留言，突然覺得收到用便當盒裝的好像也還好了」、「一個和尚買電子誦經機，結果外包裝是用牛肉乾包裝，這個就很難跟其他和尚解釋了」。

其中，最令人傻眼的回覆是一名黃姓女網友分享的案例，她貼上圖片說明，賣家竟然用冥紙箱裝她買的收納盒出貨，讓她半夜獨自取貨的時候嚇了一大跳，她表示「真的難得的經驗，但是隔天我有去廟裡拜拜」。對此，網友紛紛笑翻表示，「妳這個太狂了」、「這個榮登第一名」、「還好，外面沒有寫收件人」、「賣家也太省箱子了吧XD」、「店員也傻眼XDD」、「哈哈，寧願外箱直接註明產品名稱也不要收到這樣的包裹」、「突然覺得我的很好了」。