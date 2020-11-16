影／北海道推出「機器狼」擊退棕熊 人看了都會怕

許多開發程度較低，人煙稀少的鄉鎮，常常都會碰上野生動物入侵野生居住圈的問題。日本就有人為了解決這個困擾，開發出了狼型機器人「機器狼」，用來嚇退入侵的野生動物，效果十分卓越。

根據日本媒體「NHK」的報導，北海道瀧川市為了預防熊隻襲擊，決定要引進「機器狼」對抗野生熊隻。機器狼當初是由北海道的企業出資，由北海道大學與東京農業大學合作，歷經七年研發後的產物，為的就是希望能夠防範野生動物入侵，保護農家人士與農作物的安全。

機器狼有著不輸真狼的猙獰造型。當野生動物接近時，機器狼的紅外線攝影便會做出感應，開始轉頭並發出怒吼，嚇退野生動物。機器狼內建的聲響高達六十種，除了吼叫聲之外，還有人類的聲音、槍聲等等，為的就是混淆野生動物，讓他們不輕易識破這隻兇惡的狼，其實只是一台機器而已。

野生動物碰上機器狼，都會嚇得立刻跑走。圖擷取自 YOUTUBE

而瀧川市在實驗後，發現確實一個月內，都不再出現熊隻出沒的消息，因此打算大量引入這台機器狼。機器狼效果經實證後，更收到來自日本全國的訂單，如今遍布日本62處，被證實也能嚇退北海道沒有的山豬。

網友們見證機器狼的威力，也笑稱「太猛了連棕熊都能嚇走」、「這個人晚上看到都會怕吧」、「想買台來換掉我家的看門狗」。