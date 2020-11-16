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替女兒訂公主蛋糕成品悲劇 網傻眼：這是成人版蛋糕？

聯合新聞網 / 綜合報導
網友為女兒預定公主蛋糕，送來成品卻相當悲劇。圖／取自臉書
網友為女兒預定公主蛋糕，送來成品卻相當悲劇。圖／取自臉書

不少家長會為小孩訂購翻糖蛋糕，小朋友看到自己喜歡的卡通人物出現在蛋糕上都會相當興奮。不過有網友貼出「童年崩壞版蛋糕」，原本訂購的是有5位公主在城堡邊跳舞的蛋糕，送來後的成品卻相當奇怪，不只公主面目全非，連城堡的形狀都很色情，失敗的成品讓許多網友想歪，直說是「成人版蛋糕」。

有網友在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，日前為女兒訂購翻糖蛋糕，蛋糕上有5座城堡巨塔，城堡邊有5位公主，包括白雪公主、灰姑娘、小美人魚、睡美人、美女與野獸的貝兒等，相當夢幻。

豈料蛋糕成品送來惡夢才開始，只見成品的公主們面目全非，身高、臉部、洋裝都非常不精緻，幾乎難以辨認是童話故事裡的公主，最誇張的是城堡巨塔僅剩三座，形狀更是非常詭異，神似男性重要器官。

其他網友直呼「成品是成人版蛋糕」、「這是...陽具塔？」、「右邊是媽媽的蛋糕吧」、「右邊是老闆娘的私藏玩具吧」、「要的是小孩的蛋糕，送來的是媽媽的蛋糕」、「公主們與巨根」、「地方媽媽的公主蛋糕」、「成年蛋糕」、「左邊是給女兒的，右邊是母親節蛋糕」、「一個18歲前送、另一個18歲後送」。

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