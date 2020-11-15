怎麼進去的？招財金雞箱驚見「大老鼠」亂入 網笑噴：咬錢鼠

不少人會在家中擺放招財小物，希望財運亨通、財源滾滾，不過有一名女網友在家裡放了祈福招財金雞，並以透明盒子罩住，沒想到卻被大老鼠入侵，引來大批網友驚呼連連。

該名女網友在臉書社團「爆廢1公社」貼出2張照片，只見桌上擺著用透明玻璃盒罩住的祈福金雞及金蛋，裡頭還有許多50元硬幣，沒想到卻鑽進一隻大老鼠，甚至還趴坐在金雞身上。

原PO見狀後，趕緊發文求助網友「請問現在該怎麼處理？」原PO也補充表示，金雞盒前面有開一個洞，推測老鼠應該是從那裡爬進去的。