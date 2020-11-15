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外送員是女生！他吐一句話被網罵翻：世界不缺腦袋壞掉的人

聯合新聞網 / 綜合報導
網友發表歧視言論，慘遭眾人怒轟。圖／聯合報系資料照片
網友發表歧視言論，慘遭眾人怒轟。圖／聯合報系資料照片

許多國家提倡性別平等消除偏見，期望朝向多元尊重的社會。近日一名網友叫了美食外送，結果發現送餐的是名長相清秀的女生，於是他在「Dcard發文「原來台灣還是有靠自己勞力的正常女生」，怎料慘遭一票網友砲轟「世界不缺腦袋壞掉的人」。

原PO在文中提到，晚餐叫了外送，沒想到外送員竟是一名年輕女生，「看起來有點呆呆可愛型的，戴著一個看起來很貴的安全帽」，隨後將餐點遞給我，並說了一聲謝謝，讓他忍不住直呼「原來台灣還是有靠自己勞力的正常女生」。

貼文一出，網友毫不留情酸說，「靠自己勞力賺錢的女生很多，你該出門看看世界了」、「這是什麼與世隔絕的原始人發文」、「無言，奇文共賞」、「沒見過世面嗎？歧視言論太嚴重」、「傻眼，不曉得版主腦袋裝什麼」、「井底之蛙？」

Dcard 外送員

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