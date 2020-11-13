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他怨月老拉不動「8張姻緣籤5張重複」 網曝可能原因

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友為了求姻緣拜了兩間廟、求了8張籤，沒想到竟有多張一樣的，讓其他網友看了也覺得神奇。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」
一名網友為了求姻緣拜了兩間廟、求了8張籤，沒想到竟有多張一樣的，讓其他網友看了也覺得神奇。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」

現代人工作忙碌，比較沒有時間和機會認識可交往的對象，因此許多人都會將希望寄託在月老身上，但有位男網友卻在臉書寫道拜了好幾間廟，也求助了好幾次神明，但抽到的籤詩當中就有好幾張是一樣的，讓他無奈的抱怨難道是月老拉不動。

原PO在臉書「爆廢公社二館」貼出一張照片，可看到桌上擺放了8張籤詩，分別是日月潭龍鳳宮和台中樂成宮兩間不同廟宇所求來的，不過仔細一看會發現8張籤詩當中，龍鳳宮有3張第20籤和2張第15籤是重複的。

他為了求姻緣頻拜廟求籤，從求得的這8張籤來看都是上籤或平上籤，看起來非常有希望，但當中還有一支籤卻寫著「必先苦其心志」，似乎暗示還有難關。原PO感嘆拜了這麼久還是老樣子，「是我的線如蜘蛛絲一樣容易斷，不容易見嗎？還是跟電纜線一樣月老拉不動？」

原PO的際遇也讓網友們議論紛紛，「簽都一樣？太神了」、「你算好了，我從22歲等到現在，籤詩還是說『等待』，可能頭髮白了還在等」、「我還被兩間月老認證5個笑杯」；還有人給予其它建議「去別間廟試試，再一樣你就放棄吧」、「求媽祖也有用喔試試（我的經驗）」、「你應該是要站在廟口，等待要進去跟你一樣要拜的人才對啊」。

但有網友認為應該跟原PO的條件有關，「關月老屁事，新台幣的問題」、「您應該先參拜財神廟，有財神爺加持，有財力求月老紅線緊實度+9」、「可以PO一下本人的外表，讓大家幫你建議穿著跟髮型，這樣應該比較快」。

爆廢公社 月老

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