誰？他早上起床驚見陌生女子躺旁邊 搖半天竟是假髮怪男

一覺醒來旁邊如果躺著不認識的人，想必會相當錯愕，一名男子日前起床時，發現躺在他身邊的不是女友，而是一名背對他的陌生女子，讓他直接愣住，後來發現只是女友的惡作劇，躺在他旁邊的是戴著假髮的女友弟弟，該男子也將事件PO上網跟大家分享，引發網友討論。

一名網友日前在臉書匿名粉專「靠北女友my girl」發文，指出女友是黑色直髮，而他某天早上起床時，發現自己抱著的是一名「棕色捲髮」的女子，那名女子背對著他，讓原PO直接愣住。

不過原PO隨後喊了女友的名字，並拍了拍這名棕髮女，見對方毫無反應，直接把她翻過來，沒想到是頭上戴著假髮的女友弟弟，女友則躲在衣櫃裡笑得很開心，讓原PO哭笑不得，直呼「到底有多少個點子要來整我？」

貼文一出，網友也紛紛表示，「女朋友真可愛」、「有沒有菊花一緊的感覺？」、「還好你叫的不是別的女人的名字」，但也有網友敲碗，「抱著她弟直接吻下去」、「那只好來勉為騎男一下了」。