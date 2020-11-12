他吃自助餐喜見「大頭菜」夾滿盤 怎料一口咬下超後悔

自助餐菜色豐富且能自由搭配，每每總能吸引許多外食族上門。然而，一名男網友本來開心在自助餐店用餐，但卻把「黃色切片」誤認為是炒大頭菜，整整夾了一大盤，一口咬下才驚覺原來是「薑」，實在令人哭笑不得，還有網友笑著安慰他「冬天宜進補」。

男網友在臉書「爆怨2公社」PO文，某晚到自助餐用餐時，夾菜時看到一盤「黃色切片」，以為是自己愛吃的大頭菜就一次夾了很多，沒想到一口咬下才發現「居然是薑！」，原PO還夾了很多，最後只好搭配糖醋肉全部吞下了。

原PO事後回想，難怪當下在結帳時自助餐老闆娘抬頭看了他一眼，心裡或許納悶「這人怎麼這麼愛吃薑？」他表示，其實重點不是薑不好吃，而是你心裡想的和吃起來是兩碼子事的感覺，讓人非常不爽。

許多網友看後都不禁笑了出來，「我以為是竹筍」、「你這堆薑，夠我配3天的稀飯了」、「你應該再點一盤大蔥」、「天冷暖胃啊！」、「冬天宜進補」、「冬令進補...讓你的身體暖和一整個冬季！」、「眼鏡該重配了」、「配點飯吃～多吃薑可以抗發炎，OK的」。