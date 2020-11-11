網拍10元「心痛的感覺」開箱 老闆勸沒事別下單仍狂銷600組

心痛的感覺是什麼？一名網友在網拍平台上搜尋「心痛」，搜尋結果不是原本想找的扭蛋店，而是名為「難道這就是心痛的感覺」的奇特商品。每個商品售價僅10元銅板價，目前已經售出超過600份。網友觀察了商品介紹及客人評價，大讚實在「太有生意頭腦」。

網友在Dcard上分享，在蝦皮上搜尋「心痛」兩字，卻跑出一項特別的商品。商品照片只有一張，僅白紙上畫著破碎的愛心，除此之外什麼都沒有。賣家還善意提醒沒事不要下單「會真的痛」，為了追求絕對的效果，聲明強調沒有七天鑑賞期，「下標要有心理準備」。

儘管賣家看起來「力勸」消費者別下單，但仍有許多人掏錢嘗鮮。截至目前已售出608份，且評價高達4.7顆星。有消費者開箱商品後貼出照片，引出老闆回應「感謝支持」。也有人留言「完全沒有心痛的感覺」，不過依舊給了5顆星的好評。觀察賣場帳號以及資訊頁的youtuber連結，發現賣家身分原來是一名補教老師，平常會分享各種科學知識。

網友們看見這種神操作，驚呼「該來開個帳號賣奇怪商品了」。留言點出其實還要再加上60元的運費，因此整組商品要價70元，「一個便當的錢買一張紙？這樣夠心痛了嗎」。也有台中人想起在地飲料店「多多茶坊」，同樣有販售「心痛的感覺」但要價50元，而內容物僅是一杯白開水。